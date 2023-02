Marinela Chelaru a ajuns la sapă de lemn la bătrânețe! Actrița are o pensie de nimic: „Ce făceam dacă aveam copii?!”

In articol:

Mrinela Chelaru se numără printre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Acum, după o carieră care s-a întins pe 4 decenii, a ieșit la pensie, însă se pare că nu are deloc liniște la bătrânețe. Suma pe care o primește de la stat este mult prea mică pentru a duce o viață lipsită de griji, fiind nevoită să trăiască de la o lună la alta.

Actrița a suferit o operație chirurgicală în urmă cu ceva timp, moment în care a fost necesar ca o venă de la inimă să-i fie înlocuită cu alta de la mână. Marinela Chelaru trebuie să ia medicamente lunar pentru a se menține într-o stare stabilă, însă pensia se dovedește a fi mult prea mică chiar și pentru nevoile de bază ale actriței.

Marinela Chelaru a ajuns să trăiască de la o lună la alta

În cadrul unui interviu, Marinela Chelaru a dezvăluit că are o pensie de doar 1 400 de lei pe lună, din care trebuie să-și acopere toate nevoile.

Se descurcă cu greu, însă nici nu își dorește să își plângă de milă. Una dintre modalitățile prin care reușește să economisească bani este gătitul acasă, în defavoarea ieșitului în oraș.

„Sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta. Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, că să știu de toate lucrurile astea. Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc. Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant?

Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma. 1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait. Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică și cerșesc că nu am ce să fac”, a declarat Marinela Chelaru în cadrul unui interviu.