Marinela Mavrodin, însărcinată în 3 luni, a făcut anunțul neașteptat: „Viață nouă”. Ce se întâmplă între ea și Robert

Marinela Mavrodin și partenerul său, Robert, urmează să devină părinți pentru prima dată peste circa 6 luni. Cei au început deja să facă schimbări în viața lor pentru a-l primi pe bebeluș așa cum se cuvine.

Cu numai câteva ore în urmă, Mari a dezvăluit admiratorilor ei că s-au mutat în casă nouă, de acum începând o nouă etapă din viața lor.

Mari este în culmea fericirii. Viața ei s-a schimbat în mod radical de când în viața ei a intrat Robert. Cei doi au început un cuplu în emisiunea „Puterea dragostei”, iar de atunci sunt de nedespărțit. Nu mai este nicio urmă de îndoială în faptul că se iubesc necondiționat. Vestea că este însărcinată i-a bucurat enorm pe viitorii părinți, așa că au decis să facă și alte schimbări în viața lor, care să se potrivească mai bine cu rolul pe care îl vor avea.

Mari Mavrodin și Robert s-au mutat la casă nouă

Mari Mavrodin a postat în mediul online imagini din noua casă care așteaptă să fie mobilată și amenajată după bunul lor plac. Entuziasmată peste măsură, a împărtășit vestea cu toți admiratorii ei din mediul online că s-au cumpărat o nouă locuință.

„Casă nouă, viață nouă”, a scris Mari pe Instagram.

Cum a aflat Marinela Mavrodin că este însărcinată?

Sarcina a venit neprogramată, însă s-au bucurat nespus în momentul în care au aflat că vor deveni părinți. Mari a povestit cum a aflat că urmează să devină mămică, dar și ce reacție a avut Robert în momentul în care i-a împărtășit bucuria.

„Nu a fost nimic programat. Adevărul este că am fost amândoi șocați, nu ne așteptam, cel puțin nu în această perioadă. Eu am afla când eram la serviciu, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi.

Nu mai aveam deloc stare. M-am dus la farmacie, mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea, eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am, am făcut un mare atac de panică. Am cerut încontinuu un scaun și apă. Am fost copleșită de emoții, speriată, a fost o nebunie în mintea mea. Nu știam efectiv cum să-i zic lui Robert, mă uitam al el și îmi dădeau lacrimile.”, a spus Mari într-un interviu exclusiv în platoul WOWbiz.