Marinela Mavrodin se teme de naștere: “Doctorul mi-a zis să nu nasc natural”. Cu ce probleme se confruntă tânăra în ultimul trimestru de sarcină | EXCLUSIV

Marinela Mavrodin a intrat în cea de-a șaptea lună de sarcină. Prezentă în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Mary și-a arătat burtica de graviduță și a recunoscut că s-a îngrășat 12 kilograme până în acest moment.

Marinela Mavrodin, probleme de sănătate în ultimul trimestru de sarcină

Marinela Mavrodin a dezvăluit că, în această perioadă, a luat în calcul și varianta de a se cununa civil cu logodnicul ei, Robert, dar după câteva discuții, s-a răzgândit. Aceasta a vorbit și despre certurile pe care le are cu iubitul ei, pentru că nu știu ce nume să-i pună celui mic.

Marinela Mavrodin se află în ultimul trimestru de sarcină și este din ce în ce mai aproape să devină mămică. Din păcate, se confruntă cu câteva probleme de sănătate, care nu o lasă să nască natural.

"Îmi imaginez că până la urmă nu o să dureze atât de mult, o să fie mai greu în prima parte. Eu nu mă simt pregătită pentru o naștere naturală, simt că corpul meu nu poate să ducă atât de mult. Am făcut și rinoplastie, implant, dar simt eu că nu pot să duc atât de mult. Și nu neapărat doar de asta și pentru că am întâmpinat câteva mici probleme de sănătate în urma analizelor și controalelor pe care le-am făcut. Am tensiunea mare, doamna doctor mi-a sugerat că nu cred că ar fi tocmai ok să nasc natural dacă am tensiunea mare, mai ales că mie îmi crește tensiunea la frică, la ce e nou. Am mai întâmpinat o mică problemuță de curând cu glicemia. Din câte mi-a zis domnul doctor, la femeile gravide trebuia să fie în proporție de 95, la mine era 110. Acum va trebui să fac iar niște analize, controale, ca să fie totul în regulă pentru bebe și pentru mine.", a declarat Marinela Mavrodin.

Cât s-a îngrășat Marinela în sarcină?

Mari a luat câteva kilograme în plus. Totuși, blondina nu este deranjată, pentru că știe că le va da jos repede.

"M-am îngrășat 12 kilograme. Se și vede, mai ales la față. Sincer nu mă deranjează, pentru că știu că sunt o persoană ambițioasă și că dau kilogramele foarte repede jos, nu mi-a plăcut niciodată să fiu mare. Cu siguranță o să slăbesc destul de repede, nu îmi fac probleme. De asta am și zis că dacă mi-e poftă și mi-e foame mănânc, asta e. Nu mănânc după 12 noaptea decât dacă am pofte. Nu exagerez să mănânc dulciuri sau paste. Până în ora 22 mănânc și după aceea somn.", a mărturisit Marinela Mavrodin, la WOWnews.

