Ruxandra Ion spune tot! Cum sunt aleși actorii pentru marile producții ale acesteia: „Niciodată nu lucrez singură”

Ruxandra Ion este una dintre cele mai apreciate și iubite producătoare din România. Fiecare serial făcut de aceasta a cucerit rapid inimile oamenilor, iar succesul a fost inevitabil. De numele ei sunt legate foarte multe seriale care au făcut parte din copilăria multora și care au adus pe fața publicului cel puțin un zâmbet.

Cum sunt aleși actorii din producțiile Ruxandrei Ion

Ruxandra Ion a vorbit despre cum sunt aleși actorii care vor interpreta diferite personaje din producțiile sale. Aceasta a mărturisit că niciodată nu lucrează singură, ci alături de ea este o echipă care pun la cap fiecare amănunt pentru ca totul să fie bine.

Producătoarea a mai spus și că unii actori ce vor reprezenta diferite personaje sunt aleși încă dinainte de producerea scenariului, iar alții sunt selectați în urma unui casting.

„Niciodată nu lucrez singură în direcția asta. Suntem o echipă, facem brain-storming și lucrurile vin natural și încercăm de fiecare dată să nu fie la fel, să fie diferit, să conturăm alt tip de personaje. Pe unii dintre ei îi aleg actorul x, y. Câțiva dintre ei sunt aleși din timp, ceilalți vin la casting și îi alegem la casting”, a povestit ea pentru Unica.

Ruxandra Ion este cea care i-a schimbat viața Doiniței Oancea

Actrița Doinița Oancea a dezvăluit că Ruxandra Ion este cea care i-a schimbat viața. Producătoarea este cea care a văzut-o pe vedetă la castingul pentru ” Inimă de Țigan ”, când actrița venise doar să lase câteva documente și să facă o poză și a chemat-o la o probă.

„ O persoană care cred că mi-a schimbat traseul, bine, un traseu care cred că era stabilit de Dumnezeu, că de aceea am ajuns acolo dintr-o întâmplare, este doamna Ruxandra Ion. În sensul că m-a văzut, s-a uitat așa la mine și a zis: `Vino la o probă!`. M-a văzut în curtea studiourilor de la Buftea, mă dusesem la un casting, la `Inimă de țigan`, a fost, dar eu atunci m-am dus doar să îmi las niște date și să fac o poză. Îi sunt recunoscătoare dumneaei pentru că a crezut în mine, eu venind dintr-o zonă civilă, că nu aveam studii în domeniu, dar are nasul fin, simte oamenii care au potențial, care au talent, care au chestii ascunse acolo. Nu știu cum, nu știu ce secrete are, dar se pare că îi miroase de la distanță. Așa înțeleg că s-a întâmplat și cu mine. Deci dumneaei este una dintre persoanele care clar mi-a schimbat viața”, a declarat actrița pentru Playtech.