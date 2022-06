Mario Fresh a urcat pe aceeași scenă cu Smiley, iar fanii au reacționat imediat. Detaliul pe care l-au observat în timpul concertului: "Dușmanul lui Velea"

In articol:

S-a lăsat cu multe surprize la concertul lui Smiley, de la Sala Polivalentă. Pe lângă momentul cu Gina Pistol, care a făcut senzație, artistul a mai avut și alți invitați pe scenă, printre care și Mario Fresh. Duetul dintre Smiley și iubitul Alexiei Eram i-a surprins pe cei

de acasă, căci fanii se așteptau, mai degrabă, ca Alex Velea să fie prezent la spectacol.

"Nu mai e fratele Velea în concert, dar e 'dușmanul' lui Velea"

Mario Fresh a publicat câteva fotografii de la concertul lui Smiley, unde a fost invitat să cânte împreună cu artistul. Iubitul Alexiei Eram a ținut să-i mulțumească public solistului pentru această ocazie, așa că a scris un mesaj în dreptul imaginilor postate: "Am crescut cu el și am învățat de la el. Mulțumesc @smiley_omul pentru așa senzație!", au fost cuvintele pe care tânărul i le-a adresat lui Smiley.

Deși fotografiile au strâns mii de aprecieri din partea fanilor, au fost și internauți care nu au văzut cu ochi buni această "apropiere" a artiștilor. Unii dintre fani au ținut să-i amintească lui Mario Fresh că Alex Velea a fost cel care l-a inițiat în carieră, chiar dacă, ulterior, au rupt relația de prietenie:" Eu credeam că de la Alex...dar totuși, succes în continuare!!", "Hopa! Nu mai e Velea invitat la fratele Smiley în concert, dar e Mario ("Dușmanul" lui Velea)...încurcate sunt căile Domnului...", au fost comentariile celor de acasă.

Motivul pentru care Mario Fresh a decis să rupă colaborarea cu Alex Velea

Mario Fresh și Lino Golden au decis, în urmă cu doi ani, să părăsească trupa Golden Boy Society, din care făcea parte și Alex Velea. La acea vreme, iubitul Antoniei dezvăluia că unul dintre motivele

plecării l-a reprezentat faptul că cei doi nu-și mai doreau să mai primească și alți artiști în formație:

Prin acțiunile lor au dat dovadă că nu mai vor să facă parte din Golden Boys Society. Punctul culminant a fost atunci când ei m-au obligat să investesc în anumite proiecte ale lor, în care eu nu am crezut. Puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar n-am făcut-o. Băieți, să fiți fericiți, nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Sunt puțin dezamăgit, dar asta e viața.", declara Alex Velea atunci, pentru fanatik.ro.

Și Mario Fresh a făcut câteva declarații pe seama "scandalului" iscat după părăsirea trupei. Iubitul Alexiei Eram a ținut să-și arate recunoștința pentru ajutorul pe care Velea i l-a oferit la începuturile carierei și pentru toată susținerea pe care i-a acordat-o: "Am fost un GoldenBoy de la bun început şi aşa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viaţa. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios şi foarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat.

Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok şi aşa… povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta… Apreciez faptul că a fost cerebral şi încheie acest capitol aşa frumos. Nu vreau să merg mai departe cu vibe-uri rele, doar recunoştinţă şi mulţumiri pentru UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAŢĂ!", scria Mario Fresh pe atunci, în mediul online.