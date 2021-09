Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit? Iată ce a declarat iubita artistului: "Nu-mi place să fiu singură"

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. În ultima perioadă, s-a tot speculat faptul că cei doi au decis să pună punct relației. Tot mai multe detalii ne-au dus cu gândul la o posibilă despărțire! Iată ce a declarat fiica Andreei Esca de curând!

Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit?

S-a tot zvonit faptul că Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit. Internauții au observat că nu s-au mai postat împreună, dar și un filmuleț cu tânărul și o fată misterioasă ne-a întărit și mai tare convingerile.

Ei bine, se pare că, de curând, fiica Andreei Esca a făcut o declarație neașteptată. Susține că s-a mutat singură, iar acest lucru nu îi place deloc, întrucât se consideră o fire foarte sociabilă. Însă, chiar dacă mutatul singură îi creează neplăcere, aceasta susține că o să stea cu prietena ei și nicidecum cu Mario.

„Eu sunt o fire foarte sociabilă și nu-mi place să stau singură și să fiu singură, așa că îmi este puțin greu să mă adaptez. Dar este bine să te obișnuiești și tu cu tine. Îmi imaginam că o să stau cu prietena mea cea mai bună, dar stau singură. Îmi imaginam că o să am un lift în casă.”, a continuat Alexia Eram.

Mario Fresh, gânduri serioase cu Alexia Eram

În cadrul unui podcast, însă, Mario Fresh recunoaște că se gândește serios să o ceară în căsătorie pe Alexia, ținând cont că relația dintre ei evoluează pe zi ce trece și se înțeleg din ce în ce mai bine.

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mărturisit Mario Fresh.