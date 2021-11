Mario Fresh, un romantic incurabil. Ce gest a făcut pentru Alexia Eram, la câteva zile după ce s-a zvonit că e cu Mira?

In articol:

Mario Fresh pare să fie mai îndrăgostit ca niciodată de Alexia Eram. Chiar dacă în ultimul timp s-a zvonit că lucrurile nu mai merg atât de bine între ei și că s-ar fi despărțit, cei doi își declară iubirea tot mai des.

Recent, fiica Andreei Esca a avut parte și de un gest surprinzător din partea partenerului ei, care s-a dovedit a fi un romantic incurabil.

Mario Fresh, atent cu Alexia Eram

Mediul online a luat foc în ultimele zile, după ce Mira a postat o fotografie controversată alături de Mario Fresh, în care păreau că se sărută. Ulterior, însă, artiștii au dezvăluit că totul fusese pură regie, iar scena fusese desprinsă din videoclipul noii lor piese, pe care au lansat-o de curând. Cu toate acestea, fanii celor doi nu au fost prea încântați de acest lucru, motiv pentru care s-au întrebat imediat dacă nu cumva tânărul s-a despărțit de Alexia Eram.

Trandafirul primit de Alexia [Sursa foto: Instagram]

Fiica Andreei Esca a dezmințit subtil povestea dintre Mira și iubitul ei, căci a postat recent o fotografie cu un trandafir primit de la partenerul ei. Se pare că Mario este îndrăgostit de tânără la fel ca în prima zi și îi place să își arate latura romantică, chiar și după 5 ani de relație.

Mai mult, artistul a publicat recent pe rețelele de socializare și un clip alături de Alexia, în care sunt extrem de fericiți.

Mario Fresh și Alexia Eram [Sursa foto: Captură video]

Fanii au criticat-o dur pe Mira, pentru fotografia postată

Surpriza pe care Mira și Mario Fresh au pregătit-o pentru fani a generat numeroase discuții aprinse între internauți. Majoritatea celor de acasă nu s-au arătat încântați de videoclipul piesei și au considerat nepotrivită fotografia postată de Mira, în care părea că îl sărută pe iubitul Alexiei Eram.

Nici comentariile nu au întârziat să apară, semn că cei de acasă au fost deranjați de modul în care artiștii au decis să își promoveze noua colaborare: "Proastă promovare și intrigă, dacă melodia e una bună nu are nevoie de scandal, bine că Andrei și-a văzut de drumul lui, caracterul omului se vede și prin fapte subtile, apropo, văd că Mario nu a pus nicio poză în care vă sărutați...puteai să pui altă poză și să ai puțin respect față de iubita lui, că nu e actor, e cântăreț, sunt foarte mulți cântăreți cu relații serioase/familii ce nu promovează așa ceva.", a scris unul dintre urmăritori.

"Cred că poți face și o melodie fără să te săruți cu unul care e într-o relație. Dar dacă asta e la modă... Merge. It's just an opinion, no offence.", a comentat un alt fan, pe rețelele de socializare.