Marisa Paloma a anunțat că este însărcinată! Mesajul emoționant transmis de câștigătoarea ”Bravo, ai stil”

Marisa Paloma si Liviu Stanciu [Sursa foto: Instagram] 08:20, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Marisa Paloma, câștigătoarea ”Bravo, ai stil”, a dat vestea cea mare! Vedeta este însărcinată cu primul ei copil, pe care-l abia așteaptă să vină pe lume. După ce s-a zvonit că este gravidă, Marisa a ales să dea ea vestea printr-un minunat videoclip postat pe Instagram, alături de un mesaj emoționant, prin care a încercat să le explice oamenilor ce sentimente o încearcă de când a aflat că este însărcinată.

Marisa Paloma[Sursa foto: Instagram]

” WELCOME TO THE FAMILY! !!!😭 Am plâns mult. Este pentru prima dată când pățesc asta. Să nu pot să văd un video de câteva minute până la capăt. Este pur și simplu o emoție puternică pe care nu o pot controla. Nu știu ce să vă scriu. Am lacrimi in ochi și cu greu îmi găsesc cuvintele. Am trecut prin atât de multe împreună!!! Viața ne-a testat in atâtea feluri. Și cu toate astea, a venit momentul la care visam și pe care mi-l doream de câțiva ani buni. Viața nu e simplă, dar poate fi cea mai frumoasă dacă știți cum să luptați cu ea si dacă vă urmați instinctul! În toți acești ani s-au schimbat atât de multe lucruri in viața noastră!!! Și toate datorită lui @liviu_stanciu ,omul care mi-a fost alături pe tot parcursul meu și care a contribuit semnificativ la toată evoluția mea de până acum. Care a știut încotro să mă îndrume și care când am ajuns la capăt, l-a mutat puțin mai incolo.

View this post on Instagram A post shared by MARISA PALOMA (@marisa.paloma)

Marisa Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma[Sursa foto: Instagram]

Apropiații ei i-au transmis sute de mesaje

Apropiații tinerei și internauții s-au bucurat extrem de mult pentru Marisa și au ținut s-o felicite, așa cum au știut mai bine: ” F elicitări!!!!🤍🤍🤍 bebe e super norocos/norocoasă! 🤍🌈 o să fie minunat!!!”, i-a scris Irina Deaconescu. ”Felicitări, frumoșilor!!!!! Sa fiți sănătoși și fericiti!!! ❤️❤️❤️❤️”, i-a scris Ilinca Vandici.

”Yuhuuu! Felicitari din suflet! 😍😍😍”, este mesajul transmis de Nicole Cherry.

Marisa Paloma[Sursa foto: Instagram]