Marius Crăciun de la Survivor România, dezvăluiri despre relația sa cu Diana Belbiță: „Mă bucur că am întâlnit-o”

După ce au participat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Diana Belbiță și Marius Crăciun au reușit să-și pună pe gânduri fanii. Mai mult, majoritatea susținătorilor s-au bucurat și au crezut că cei doi formează un cuplu. La vremea respectivă, internauții au fost de părere că Diana Belbiță și-a găsit fericirea în brațele concurentului de la Survivor România.

După încheierea competiției, drumurilor lor s-au separat. Mai exact, Marius Crăciun a rămas în România, iar frumoasa sportivă a decis să plece în Canada. Deși concurentul de la Survivor România a declarat că încă o place pe Diana Belbiță, acesta a explicat că între cei doi se află o relație de prietenie și nimic mai mult.

„Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil", a a declarat Marius Crăciun.

Marius Crăciun și Diana Belbiță[Sursa foto: Facebook]

Diana Belbiță a negat că ar fi fost iubita lui Marius Crăciun

Pentru că a fost întrebată de foarte multe ori dacă formează un cuplu cu Marius Crăciun, luptătoarea de MMA le-a răspuns la întrebările fanilor din mediul online. Din spusele sale, Diana Belbiță a negat că ar fi fost vreodată iubita lui Marius Crăciun.

„Nu, nu suntem împreună, nu am fost împreună, dar suntem prieteni. Suntem dovada clară că poate exista prietenie între o fată și un băiat", a spus Diana Belbiță