Marius Crăciun este eliminat de la Survivor România 2021, înainte de marea finală. „Am luptat până la capăt!” Zanni este finalist

In articol:

Marius Crăciun este eliminat la Survivor România 2021, îaninte de marea finală a competiției din Dominicană.

Marius Crăciun este eliminat la Survivor România

Marius Crăciun a cucerit traseele din Dominicană și inimile telespectatorilor, însă nu a reușit calificarea în marea finală.

Zanni merge mai departe și se luptă cu Andrei Dascălu pentru marele premiu.

Citeste si: Drama lui Marius Crăciun de la Survivor România 2021. Familia este cea mai de preț comoară pentru Războinic

„Simt și emoții plăcute și neplăcute. Mi-am dorit să ajung până în finală, dar atât s-a putut. Sunt împăcat pentru că tot ce am putut să fac pe propriile puteri am făcut. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Mă bucur că am reușit să mă salvez pe propriile puteri două consilii la rând. Le mulțumesc că și-au pierdut timp pentru a mă vota, pentru a mă susține. Sunt împăcat cu mine pentru tot ce am făcut, mă bucur că familia și prietenii sunt mândri de mine. Mă bucur că am respectul lui Zanni și al lui Andrei. Am luat totul ca atare, știam cat de greu va fi. Mă bucur că a fost posibilă această experiență, că am trăit tot alături de acești oameni. Mă bucur că am împărțit atea lucruri, paturi, haine, mâncare, prietenii alături de acești oameni. Chiar dacă nu plec cu premiul, plec cu o experiență de neuitat, cu un prieten de la care am învățat multe, cu respectul lor. Mă bucur că am putut să dau un exemplu. Mă bucur că am ajuns în acest punct, le mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut pentru mine”, a spus Marius Crăciun.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Citeste si: Cei trei concurenți rămași la Survivor România 2021, cuprinși de emoții după ce au vorbit cu familiile în direct

„Momentan sunt bine, la final de traseu am fost foarte supărat pentru că nu am putut să mă salvez, dar am trecut peste. Am luptat celor mai buni, mă bucur că sunt în ultimii trei. Am foarte mari emoții, mă bucur că sunt atât de mulți foști concurenți alături de noi, sunt foarte frumoși. Am o stare foarte bună pentru că știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am luptat până la capăt și mă bucur că suntem sănătoși, suntem pe picioarele noastre. Am avut mici accidentări, dar am trecut peste ele. Cel mai important este să ajungi acasă, la familia ta, în siguranță”, a spus Marius Crăciun în consiliu, înainte să afle decizia publicului .

Cine este Marius Crăciun de la Survivor România

Marius Crăciun din Pitești a făcut o figură frumoasă la Survivor România și a reușit să ajungă în finală. În vârstă de 25 de ani, tânărul este pasionat de sport, chiar dacă în viața de zi cu zi are o profesie de manager marketing care nu necesită efort fizic.

Citeste si: WOWbiz.ro, prezent la MAREA FINALĂ Survivor România 2021! Tot ce nu vezi la televizor, îți spunem noi, în exclusivitate!

Marius Crăciun a practicat 12 ani de judo de performanță, câteva luni de MMA și este pasionat de parkour. De asemenea, în timpul liber practică bodybuilding și fitness.