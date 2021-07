Cei trei concurenți rămași la Survivor România 2021, cuprinși de emoții după ce au vorbit cu familiile în direct

Ultimii concurenți rămași la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D] 23:30, iul 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Marius Crăciun, Andrei și Zannidache au primit sprijin și mesaje de susținere din partea celor dragi, prezenți în studioul din București, de la Kanal D. Primul care și-a văzut mama și sora a fost Andrei, cel ce s-a calificat și primul în Marea finală Survivor România 2021.

Andrei si sora lui[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mama lui Andrei: Ne bucuram foarte mult pentru el. Sa fie puternic pana la capat, sa nu isi piarda speranta ca va fi un invingator.

Andrei si mama lui[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cucu și Sebastian Chitoșcă au îngropat securea războiului înainte de Finala Survivor România 2021: ”Mulți dintre voi ați văzut doar...”

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Și Marius Crăciun s-a bucurat foarte tare atunci când și-a văzut mama, care i-a transmis că-l susține până la capăt indiferent de ce va fi.

Mama lui Marius: Am venit sa il sutinem pe Marius, suntem cei mai mandri parinti, suntem cu sufletul la gura. Indiferent de rezultat, el va fi campionul nostru.

Marius Craciun si mama lui[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Andrei Dascălu este primul finalist de la Survivor România 2021. Zanni intră la votul publicului cu Marius Crăciun

Pentru Zannidache a fost prezent grupul lui de prieteni, cei care i-au devenit și familie, așa cum a mărturisit chiar el de nenumărate ori pe timpul emisiunii Survivor România 2021. Alex Velea, cel care îi este mentor, prieten și familia, a îndemnat pe toată lumea să-l voteze pe Zannidache pentru că merită.

Alex Velea: Ai aratat tot ce era de aratat. Meriti sa castigi si datorita punctelor, ai luat totemul de imunitate de atatea ori. Esti cel mai bun, ai fost cel mai bun. Nu uitati sa votati Zannidache la 1230. Te pupam si te iubim.

Zannidache[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andrei Dascălu este primul finalist de la Survivor România 2021

Andrei Dascălu este primul finalist de la Survivor România. Marius Crăciun și Zanni intră la votul publicului, care va decide cine este cel de-al doilea finalist al competiției din Dominicană.

„ Încă încerc să asimilez victoria, e un lucru foarte mare, cred că cea mai mare realizare de până acum.Azi am știut că vor fi ultimele intrări și am spus că void da totul. Am fost consitne tca va fi foarte greu. m-am subestimat puțîn, că de fiecare dată. Nu am crezut că voi câștiga, dar eram sigur că voi da totul. Mă bucur că am ajuns până în finală pe propriile mele puteri, cea mai mare frică a fost să nu îi dezamăgesc pe cei de acasă, să nu dezamăgesc familia.

Știu că mi-am făcut familia mândră. Le mulțumesc celor de acasă, fără ei nu aș fi ajuns aici, le mulțumesc foștilor colegi, am primit toată energia de la fiecare. Dacă la început am avut emoții, când am intrat pe traseu a fost o schimbare totală. Am luptat pentru mine, dar am luptat și pentru ei. Sunt foarte fericit, încă încerc să asimilez chestia asta, sunt în șoc”, a spus Andrei Dascălu.