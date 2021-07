Marius Crăciun este mai aproape de marea finală Survivor România 2021. Războinicul este determinat să câștige marele premiu

Marius Crăciun, finalist la Survivor România 23:17, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Marius Crăciun s-a calificat în etapa următoare și este mai aproape de marea finală Survivor România 2021.

Marius Crăciun, mai aproape de finala Survivor România

Războinicul a câștigat imunitatea în ambele semifinale de la Survivor România, la fel ca prietenul său cel mai bun din competiție, Andrei Dascălu.

Citeste si: Elena Marin, mărul discordiei între Războinici la Survivor România. Maria Chițu, reproșuri acide la adresa colegilor săi după eliminarea coregrafei: „Alții au încercat strategii!”

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Sincer, mă simt foarte bine, relaxat, împlinit pentru ziua de azi, am tras de mine, am știut că dacă îmi pierd concentrarea pot să pierd jocul acesta, mă bucur că împărțim colanul (n.r- cu Andrei). O felicit și pe Maria, a jucat bine, dar concentrarea mi-a fost mie de ajutor. Mă bucur foarte mult că am reușit să mă salvez. Păstrez frăția colanelor cu Andrei. Nu contează care ne vine mai bine, contreaza că suntem salvați pentru încă o zi”, a declarat Marius Crăciun.

Marius Crăciun

Cine este Marius Crăciun de la Survivor România

Marius Crăciun din Pitești a făcut o figură frumoasă la Survivor România și a reușit să ajungă în finală. În vârstă de 25 de ani, tânărul este pasionat de sport, chiar dacă în viața de zi cu zi are o profesie de manager marketing care nu necesită efort fizic.

Citeste si: Elena Marin, primele declarații după ce a părăsit competiția Survivor România! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut dupa eliminare „Aseară nu am apucat să mă uit pe internet, mi-am alocat timp să...” EXCLUSIV

Marius Crăciun a practicat 12 ani de judo de performanță, câteva luni de MMA și este pasionat de parkour. De asemenea, în timpul liber practică bodybuilding și fitness.