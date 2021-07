Elena Marin rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între ea și Zanni după eliminare, când nu erau filmați: „E trist! A ieșit din sala de Consiliu și mi-a spus…” EXCLUSIV

Elena Marin, în Consiliul de eliminare de la Survivor [Sursa foto: Captură KANAL D] 19:06, iul 9, 2021 Autor: Ana Maria

Elena Marin a avut conflicte cu mai mulți concurenți care au făcut de-a lungul timpului parte din echipa Faimoșilor. De departe cel mai controversat conflict a fost cel cu Zanni. Acum, după eliminarea de la Survivor România, celebra dansatoare a vorbit despre relația cu fostul ei coechipier, despre care nu are o părere foarte bună.

Deși mulți dintre cei care au părăsit show-ul din Republica Dominicană au rămas în relații bune, nu este la fel și în cazul Faimoasei Elena Marin și al lui Zanni. Fosta concurentă a declarat că nu crede că va deveni prietenă cu tânărul, pe care îl consideră inteligent, dar răutăcios.

„Lucrurile între mine și Zanni stau așa cum le-ați văzut. I-am spus „baftă” la final. E clar că fiecare și-a jucat cartea și oamenii, care de fapt au vrut să scoată în evidență că aș fi falsă sau că am anumite strategii, de fapt merg pe ideea că hoțul strigă hoțul. Are o inteligență foarte mare, asta recunosc, dar e o inteligență distructivă, pe care o folosește în scopuri negative. E normal să avem oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe între noi când ne vom întoarce acasă, dar tind să cred că este mică.

Atunci când Zanni a venit la mine, inclusiv la acea recompensă, eu m-am bucurat foarte tare. Îmi place să răspund la răutate cu bunătate, îmi place să trec cu vederea, să nu tin ranchiună. Când m-a ales pe mine, am crezut că lucrurile se vor schimba, apoi mi-am dat seama că lucrurile nu vor fi asa, a fost ca si cum noi nu am fost acolo, noi nu am impartit aceeasi bucurie”, a declarat Elena Marin.

Ce s-a întâmplat între Zanni și Elena Marin după eliminarea ei de la Survivor

În cadrul emisiunii Ștafeta mixtă din platoul WOWbiz.ro, Elena Marin a povestit, în direct prin videocall, un episod care nu a fost surprins de camerele de filmare din Republica Dominicană. Este vorba despre momentul în care, după eliminarea ei, și restul concurenților au părăsit sala de Consiliu.

„Ceea ce a fost cel mai dureros a fost că după ce am părăsit Consiliul am suferit, am plâns, mi-a părut foarte rău. El m-a văzut, a ieșit din sala de Consiliu și a spus „Mă bucur că ai plecat, nu ți-au ieșit strategiile și nu ai de ce să te mai prefaci”. E trist. Cred că era mai frumos să se abțină, să nu spună nimic. Asta m-a deranjat.

Am crezut despre el că e inteligent, dar foloseste inteligenta in mod negativ, că este răutăcios. Nu am inteles ce anume l-a deranja la mine, de unde a pornit cearta”, a mai adăugat Elena Marin.