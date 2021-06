Marius Elisei, din nou cu verigheta pe deget! Aceeași iubire, o nouă șansă!

Împăcare între Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram] 13:23, iun 25, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Fanii Oanei Roman și a lui Marius Elisei sunt extrem de fericiți! Au și motive, întrucât se pare că cei doi au o relație tot mai bună. Oana Roman și Marius Elisei au petrecut o scurtă vacanță la mare, împreună cu fetița lor, ca o adevărată familie.

Cei doi le-au confirmat fanilor mult dorita împăcare printr-un sărut la malul mării.

După împăcare, Oana Roman și Marius Elisei nu se sfiesc să apară împreună, ca un cuplu. Cei doi s-au afișat împreună la un eveniment din capitală. Dar asta nu este tot! Marea surpriză vine din partea lui Marius Elisei, care a reînceput să poarte verigheta pe deget! Mai mult, el a făcut și un gest de iubire pentru Oana Roman, semn că sentimentele de dragoste dintre ei doi nu au dispărut.

Marius Elisei poartă din nou verigheta

Oana Roman și fostul ei soț, Marius Elisei s-au afișat recent la primul eveniment la care au mers împreună după divorț. Cei doi au fost extrem de apropiați și s-au comportant ca o familie, alături de ei fiind și fetița lor.

Astfel, la panoul foto, Marius Elisei și-a cuprins în brațe fosta soție, prinzând-o cu mâna de braț.

Marius Elisei a declarat că îi trimite în continuare flori

Un detaliu a ieșit în evidență, care i-a bucurat pe fanii cuplului:Marius Elisei purta verigheta ce îl leagă de căsnicia cu Oana Roman.

Cu câteva săpămâni înainte de marea împăcare, Marius Elisei a declarat că visează la fosta soție și că îi oferă flori cu fiecare ocazie.

„ La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte .” a declarant Marius Elisei pentru o emisiune tv.