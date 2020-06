In articol:

Vloggerița Andra Constantin a intervenit în scandalul dintre Emily Burgheea și postul de televiziune de la care și-a dat demisia după ce a dezvăluit că Vulpița este bătută de Viorel. Deși în urmă cu doar două zile a povestit că a văzut cu chii ei vânătăile pe care le avea Veronica din Blăgești, se pare că a decis să își schimbe declarația.

După o discuție cu cei din trust, vloggerița, care era de partea asistentei de televiziune Emily Burghelea, s-a răzgândit brusc.

„Deși, inițial susțineam cele spuse de Emil Burghelea, am ascultat și celelalte părți și consider ca nimeni din televiziune nu a greșit cu nimic!

Am fost martora la filmări, când cei doi nu s-au certat, ba chiar s-au evitat de cele mai multe ori când erau supărați.

Cât despre apelul Veronicăi in miez de noapte pe 12 iunie, era la impuls sa îl sperie pe Viorel sa o lase in pace sa nu se mai certe deoarece s-au certat pe telefon și s-a lovit cu el in ochi!

Dacă cei din Trust ar fi văzut acte de violenta ar fi anunțat autoritățile! Și eu sunt de aceeași părere!

Am crezut in tot ce a Zis Emily Burghelea,dar ea nu are dovada plauzibila ,gen o filmare când Viorel ar da in Veronica! Veronica a spus ca nu a dat in ea cu pumnul, palma sau picioarele ! Eu am discutat și cu cei din trust și cu cei doi soți! Viorel s-a jurat ca nu a dat in soția lui, dar a recunoscut ca se ciondanesc ca doi copii pe nimicuri!”, este mesajul pe care l-a transmis Andra.

Vloggerița a fost de partea lui Emily Burghelea și spunea că Vulpița este agresată de Viorel

În urmă cu doar două zile, Andra spunea că deține dovezi care arată cu Vulpița era agresată fizic de Viorel. Iată ce spunea vloggerița la scurt timp după demisia lui Emily Burghelea:

„Acum o lună am cunoscut-o pe Veronica la magazinul Soniei Trifan, unde am machiat-o. Am avut ocazia să o întâlnesc de două ori. Vineri, 12 iunie, am primit un telefon de la Veronica plângând că este agresată. Mie nu mi-a venit să cred că ei oricum se ceartă non-stop. Și-a apropiat telefonul și mi-a arătat: „Uite, se vede?".

I-am zis ca se vede ca e puțin umflată. Mi-a arătat mâna și piciorul drept. Nu mi se pare normal. Am rugat-o să tacă pentru că nu știi la nervi cum reacționează omul și unde lovește. Le-am spus jurnaliștilor printr-un mesaj că știm tot și că nu e normal ce se întâmplă. Le-au luat telefoanele. Telefoanele soților Stegaru sunt la jurnaliști și umblă în ele. Le-au închis conturile sau ne-au blocat pe noi. Nu e ok.

M-a sunt apoi un alt jurnalist care a încercat să îmi spună că Emily e de vină, că ea a îmbătat-o pe Veronica și că și-a bătut joc de ea. Petrecerea despre care se spune a avut loc sâmbătă seara, iar Veronica avea deja vânătăile, țin să menționez. Eu pot să confirm că Veronica este vânătă la ochi. Am și o fotografie în care se vede. Mie îmi pare foarte rău de Veronica, chiar dacă ea a greșit în trecut.

„Avea ochiul vânăt pe partea dreaptă, urme pe picior și pe mână, tot pe dreapta. A venit de la Călărași (n.r. – pentru a filma la un proiect) plânsă”, declara Andra despre scandalul dintre Emily și postul de televiziune care i-a făcut celebri pe Vulpița și pe Viorel.