Mărturie cutremurătoare despre iadul din ATI. Directorul Filarmonicii din Timişoara: „E greu, sunt urlete, mulți au dureri foarte mari!”

Ioan Coriolan Gârboni, mărturie din ATI [Sursa foto: Captură Digi24]

Directorul Filarmonicii din Timișoara Ioan Coriolan Gârboni, în vârstă de 63 de ani, a rămas marcat de perioada pe care a petrecut-o în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”. El a stat internat la ATI pentru o perioadă de cinci zile, după ce s-a infectat cu coronavirus în urmă cu aproximativ o lună și jumătate.

In articol:

Ioan Coriolan Gârboni a petrecut, în total, zece zile în spital, timp în care a primit tratamentul specific. Deși acesta și-a revenit, nu va uita niciodată clipele petrecute în special la Terapie Intensivă. „În spital am stat 10 zile, din care 5 zile la ATI. La ATI am găsit niște oameni, niște eroi de-a dreptul, vă spun, oameni care umblă în combinezoane câte 12 ore, cu pampers pe ei, sunt absolut formidabili. Cred că povestea cu ATI-ul este mai mult o experiență personală, fiindcă ești foarte aproape de norișori și de Doamne-Doamne.

Citeste si: Cum s-a simțit un voluntar care a primit noul vaccin anti-COVID, de la Pfizer-BioNtech. A avut reacții adverse după vaccinare

Citeste si: CORONAVIRUS Simptom post-Covid, resimțit indiferent de gravitatea bolii. Avertismentul specialiștilor: „Persistentă timp de zece săptămâni după vindecare”

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

În salonul în care am stat eu mai era o doamnă în vârstă într-o stare foarte gravă. Am înțeles că doamna respectivă nici n-a supraviețuit după ce am plecat eu de acolo, a fost intubată și după câteva zile nu a mai rezistat. E greu, pentru că sunt urlete, foarte mulți au dureri foarte mari”, a povestit Ioan Coriolan Gârboni, directorul filarmonicii „Banatul” din Timișoara, potrivit Digi24.

„Am fost impresionat de dăruirea medicilor”

Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii din Timișoara

Ioan Coriolan Gârboni îi consideră pe medicii care l-au tratat niște eroi, pentru eforturile depuse de la începutul pandemiei. „Personalul care lucrează în spitale, deși este insuficient, eu am fost impresionat de dăruirea lor și de modul foarte profesionist în care se ocupă de fiecare pacient.

Nu știu de ce acum sunt atacuri asupra lor, mi se par nedrepte, să știți că totuși de 7 luni stau îmbrăcați în combinezoane și le e foarte greu, foarte greu”, mai spune Ioan Coriolan Gârboni.

SURSE: Digi24.ro