Ar fi vorba, așadar, de doua tulpini - una mai agresiva, ce a făcut prăpăd în China și o forma mai ușoară, ce nu are efecte mortale. Astfel s-ar explica de ce pacienții din țara noastră, confirmați cu coronavirus, nu au avut decât simptome asemănătoare unei răceli.

Bătrânul de 71 de ani ce suferă și de cancer limfatic, dar și adolescentul de 16 ani, ambii diagnosticați miercuri, au mărturisit reporterilor Kanal D, prin telefon, că se simt bine. Temerea autorităților este însă că ei ar fi putut răspândi virusul și altor persoane.

Adolescentul ridicat miercuri cu izoleta de acasa ar putea fi cel care sa declanseze o reala epidemie in oras. Pana vinerea trecuta, a mers zi de zi cu tramvaiul la liceu si fara sa stie ca a contactat boala, a interactionat ca de obicei cu toti colegii de clasa. Astazi, din rezerva in care este tinut in carantina - tanarul ne-a spus ca n-are stari de rau.

”Mă simt foarte bine, nu am nimic. Aici e ușa închisă. M-au sunat la telefon, m-au întrebat dacă am nevoie de ceva. Au venit azi-dimineața, mi-au luat analizele, atât. În rest nu a venit nimeni. Nu mi-au dat nicio pastilă...”, a spus tanarul.

Desi asimptomatic, adolescentul a creat panica la liceu.

18 elevi de la liceul în care învață adolescentul confirmat cu coronavirus sunt acum izolați la domiciliu. Cursurile sunt suspendate penteu următoarele 14 zile.

Celor 4 profesori de practică dar și asistentei școlare care au intrat în contact cu bolnavul li s a interzis să mai vină la ore.

Masuri suplimentare s-au luat, in special, fata de colegul de banca al adolescentului infectat cu coronavirus. Tatal sau a cerut ca minorului sa i se faca testul, iar primele analize au iesit negative.



Colegul lui de bancă este internat la spitalul Victor Babeș.

Cum se simte unchiul minorului infectat cu coronavirus?

Tot la spitalul de boli infectioase se afla, sub tratament, unchiul minorului infectat.



Barbatul de 47 de ani si nepotul sau locuiesc in apartamente separate, insa impart o curte comuna, la care au acces si alti vecini. Cu totii au iesit, in perioada de izolare la domiciliu, afara, sa fumeze, asadar exista riscul ca virusul sa se fi transmis si la ceilalti locatari.

”Noi aici în curte suntem 10 familii, este o curte comună, foarte mare. toată curtea a intrat în contact cu persoana respectivă din data de 20 februarie până pe 2 martie, 3 martie, când l-au dus la spital pe domnul ce a venit din Italia, cumnatul meu”, a spus bărbatul.

Orasul Timisoara ar putea fi primul din tara care intra in carantina

Orasul Timisoara ar putea fi primul din tara care intra in carantina. Autoritatile nu au luat, insa, masuri in acest sens iar asta pentru ca doi dintre cei 3 pacienti par vindecati : Femeia de 38 de ani, diagnosticata saptamana trecuta si unchiul minorului. Testele lor, repetate de autoritati au iesit, astazi, negative, dar raman internati. Intre timp, rezultatele celorlalti suspecti sunt asteptate cu sufletul la gura.

Azi la Timisoara se lucrează 27 de probe, din care 23 sunt contactii tanarului de 16 ani si restul contactii primei tinere.

Pensionarul de 71 de ani din Suceava suferă și de cancer

Sub observatie este si pensionarul de 71 de ani, din Suceava, confirmat cu coronavirus dupa ce s-a intors din Italia. Batranul a fost peste hotare sa se trateze pentru cancer limfatic, dar s-a intors, se pare, infectat. Din fericire, virusul nu i-a agravat starea de sanatate.

Batranul s-a intors in tara cu un autocar, iar acum autoritatile incearca sa dea de ceilalti pasageri, care ar fi putut contacta virusul in timpul cursei. Intre timp, verificati cu atentie sunt si cei peste 11 mii de romani izolati la domiciliu.

Un tanar din Galati, care s-a intors recent din Lombardia, a fost amendat cu 10 mii de lei pentru ca medicii de la DSP nu l-au gasit acasa - desi acesta trebuia sa fie in autoizolare preventiva.