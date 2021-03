Mary de la Puterea Dragostei, în lacrimi! „Eu și Robert ne-am despărțit! Am găsit în telefonul lui conversații cu o fată”

In articol:

Marinela Mavrodin și iubitul ei, Robert Urucu, de la Puterea Dragostei au pus la cale o farsă de zile mari pentru mama fostului concurent. Cei doi au decis să o sune și să-i spună că s-ar fi despărțit, iar reacția lor i-a luat prin surprindere până și pe cei doi îndrăgostiți.

Mary a spus încă dinainte să o sune pe viitoare ei soacră că se așteaptă la o reacție incendiară din partea ei. Frumoasa fostă căncurentă și logodnicul ei au pus la cale un întreg scenariu pentru a o convinge pe mama lui că nu mai formează un cuplu.

„Eu și Robert ne-am despărțit. Azi stăteam în pat cu el, editam un vlog și aveam nevoie de ceva de pe telefonul lui. I-am spus să îmi dea telefonul și nu a vrut, deși înainte nu se ascundea niciodată cu chestiile astea. Și după normal că am intrat în panică și i-am luat telefonul din mână și după când am intrat am văzut că avea o conversație cu o fată. Fata asta i-a trimis niște poze mai sexy cu ea și el era foarte entuziasmat și îi trimite inimioare, pupici..”, i-a spus Mary de la Puterea Dragostei viitoarei soacre, în timp ce încerca să nu râdă pentru a nu se da de gol că totul este o farsă.

„Mary, m-ai luat prea repede. Poate este doar o cunoștință. Eu nu îl știu pe el așa, poate e vreo amică”, a spus neîncrezătoare mama lui Robert.

„Eu mi-am dat seama de atunci de la studio, dar nu am zis nimic”, a mai spus Mary.

„Vai, mie nu îmi vine să cred! Păi și el acum unde e? Stai liniștită, nu plânge. Îl sun acum! Stai cuminte, că nu are pe nimeni. Îl sun eu acum. E prost la cap? Ce are, nu e sănătos? Nu are cum, cine știe cine o fi…”, i-a spus mama lui Robert lui Mary, încercând să o consoleze.

Mama lui Robert l-a sunat imediat pe fiul ei, când a aflat că Mary ar fi găsit în telefonul lui conversații cu o altă domnișoară și l-a luat la rost pe fostul concurent de la Puterea Dragostei. Viitoarea soacră l-a făcut praf pe cântăreț, în timp ce el și Mary râdeau în hohote. La final, când a aflat și ea că totul a fost o glumă, a promis cuplului că se va răzbuna. „Pentru ce mi-ați făcut voi, eu o să fac de două ori mai rău”, le-a spus ea lui Mary și fiului ei, Robert de la Puterea Dragostei.