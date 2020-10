Ioana Simion a primit un Bentley Continental GT de la soțul ei, Ilie Năstase, fostul mare tenisman plătind o sumă uriașă pentru elegantul bolid. Dar, dacă mașina este o adevărată bestie, cu forme care bagă în boală orice bărbat pasionat de lux, nici Ioana Simion, actuala doamnă Năstase, nu poate spune că este tocmai ”cuminte”.

In articol:

Nu de altceva, dar zilele trecute, paparazii WOWbiz.ro au surprins-o pe Ioana, soția fostului mare tenisman, în timp ce, pe lângă mașină, a scos la iveală un fizic care pare să fie imposibil pentru o femeie de vârsta ei. Pentru că, ajunsă la 45 de ani, Ioana Simion pare să fie încă un adevărat fotomodel, iar din spate văzută, bruneta ar putea face să turbeze de furie orice domnișoară care are jumătate din vârsta ei.

Ioana, sotia lui Ilie Nastase, are o masina de lux

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Astfel, purtând o pereche de jeanși de firmă, extrem de mulați pe corpul ei, Ioana Simion a avut ceva de luat din portbagajul mașinii de 240.000 de euro, motiv pentru care, la un moment dat, vizibil incomodată de cât de stâmți îi erau pantalonii, a fost nevoită să se aplece puțin. Iar dacă, din întâmplare, ar fi trecut prin preajmă un șofer, cu siguranță ar fi făcut accident...

Ioana și Ilie Năstase, nuntă în secret

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit în vara acestui an, în secret, ferindu-se de ochii curioșilor și de presă. „Dacă o fură unul care este mai șmecher ca mine pe Ioana, nu mă supăr, dar să nu o fure unul mai slab decât mine. Ioana mi-a pus capac, pentru că are clasă. Mi-au plăcut mereu doamnele. Mă gândesc să mai facem și un copil, cu mare drag. Aș vrea să fac o fetiță, să o facem a doua Simona Halep”, a spus Ilie Năstase pentru „Antena Stars”. Și, pentru că o domană are nevoie de o mașinmă pe măsură, Ilie Năstase i-a cumpărat soției sale un bolid de un sfert de milion de euro. "De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: 'Wow, ce mașină frumoasă'. Am fost imediat în reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis", a declarat Ioana Năstase pentru click.ro.