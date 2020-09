Brigitte și Florin Pastramă au probleme cu fiul cel mare al femeii

In articol:

Scandalul dintre Brigitte Pastramă și fiul ei a ajuns la un nou nivel, zilele trecute. În timpul filmărilor pentru reality-show-ul despre viața familiei Pastramă, Robi, așa cum îl alintă prietenii, și-a atacat mama lăsând să se înțleagă că aceasta l-ar fi înșelat pe Ilie Năstase cu Ovidiu Torj, cel de-al doilea soț al brunetei. Momentul a fost înregistrat de camerele de luat vederi și difuzat pe post, deși protagoniștii au cerut scoaterea lui la montaj.

Fiul către Brigitte: ”De ce îl chemai pe Ovidiu la noi acasă când erai cu Ilie?”

Robi: ”Mă, auzi, dar tu de ce îl chemai pe Ovidiu la noi acasă? Și de ce te vedeai cu el când erai cu Ilie? Duplicitară ești tu, femeie! Fii așa, pe cameră!”

Brigitte: ”Când m-am văzut cu Ovidiu? Eu nu m-am văzut niciodată cu Ovidiu cât era... Deci eu niciodată...”

Robi este fiul Brigittei cu Octavian Sfăt

Robi: ”Puteți să tăiați asta!...”

Brigitte: ”Păi nu e ok. Stai un pic că eu nu m-am văzut niciodată cu Ovidiu, eu l-am ajutat pe Ovidiu să iasă din pușcărie și i-am făcut adresă la mine în Dumbrăvița să poată să iasă pe arest domiciliar. Crenguța, tu ești martoră, știi lucrurile astea! Când m-am văzut eu vreodată cu Ovidiu?...”

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Crenguța: ”Era doar pentru a-l ajuta!...”

Brigitte: ”I-a băgat numai prostii în cap! Eu i-am plătit avocații la pușcărie, unde m-am văzut eu cu el vreodată? Eu, de fiecare Paște, de fiecare Crăciun, îl aduceam, îl plăteam să vină s-o vadă pe Sara! Îi dădeam jucării de fiecare dată să i le dea Sarei! Vezi ce escorc? Ce i-a băgat în cap lui Robi?”

Brigitte a fpst căsătorită cu Ilie Năstase

Robi: ”Vezi că omului nu-i place să vorbești urât de el și s-ar putea să deschidă gura!... Și atunci s-ar putea să...”

Brigitte: ”S-o deschidă!... Păi nu e adevărat. Dumnezeu din ceruri știe că nu... doar l-am ajutat pentru Sara, care (...). Ăsta e Ovidiu, un nesimțit... Un escroc care m-a mâncat de bani. 10 ani, cât am fost cu Ilie m-a mâncat de bani”.

Citeste si: Brigitte Pastramă, motivul pentru care Florin Pastramă ar fi agresat-o la shaormerie: ”Lui îi e milă de toți, dar de mine...”

Citeste si: Brigitte Pastramă, înjosită de propria fiică. Ce a putut să îi facă Sara

Citeste si: Florin Pastramă a uitat de Brigitte! Bruneta urla, bătând cu pumnii în geam...

Robi, fiul Brigittei: ”Mama și Ovidiu comunică într-un fel dubios”

Fiul cel mare al lui Brigitte a explicat ulterior, tot în fața camerei, că mama ei are unele secrete pe care bărbații din viața ei nu le cunosc.

”În legătură cu legăturile dintre mama și tatăl surorii mele, Ovidiu, sincer nu știu ce să zic. Ei comunică într-un fel indirect. Ei, de fapt, nu vorbesc dar tot comunică într-un fel dubios așa... Ce vreau să subliniez este că nu toată lumea spune mereu adevărul și e înjumătățit adevărul ăsta. Nu putem să fim mereu sincer 100%”, a spus Robi pentru Antena Stars.

Brigitte: ”I-am plătit avionul să vină să-și vadă fiica”

Ovidiu Torj, fostul soț al Brigittei

De cealaltă parte, Brigitte s-a apărat și a negat că ar fi avut vreo legătură amoroasă cu tatăl fiicei ei, acuzându-l pe Torj că vrea să-i întoarcă pe copii împotriva ei.

”Deci după ce m-am chinuit ani de zile ca să facilitez de fiecare Paște și de fiecare Crăciun, l-am adus cu ”japca” cum s-ar spune, am plătit de fiecare dată benzina, biletul de avion ca fetița asta să aibă impresia că are un tată, inclusiv cadourile de Paște și de Crăciun le-am pus sub brad din partea lui... Să ajungă să spună individul ăsta că ce? Că am umblat eu după el! Pe bune? Asmute copiii împotriva mea și asta nu se face”, a declarat Brigitte pentru sursa citată.