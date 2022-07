Matteo are 6 prenume! Cântărețul a trăit o adevărată „traumă” din cauza numelui care îi apare în buletinul

In articol:

Cu toții știm despre Matteo că este un artist desăvârșit care, de-a lungul timpului, a obținut foarte multe succese în plan profesional. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu care este numele complet al său și cât este de lung.

Matteo este un bărbat împlinit din toate punctele de vedere acum.

Are o familie de care este mândru și o carieră de succes, însă toată viața sa a avut pe suflet un lucru care l-a deranjat cumplit. Acesta este chiar numele lui, care are nici mai mult nici mai puțin de 6 prenume.

Puțini știu care este numele din buletin al artistului Matteo. Cântărețul a suferit de multe ori din cauză că numele său este foarte lung, acesta fiind și motivul pentru care pentru fiica lui a ales un nume foarte scurt, format doar din câteva litere, dar care, în același timp, să fie pe placul părinților lor, Mia. Numele complet al lui Matteo este Vasiliu Matei Anton Eugen Aurel Ioan Florentin.

Ziua în care a devenit tată a fost una dintre cele mai importante zile din viața lui. Micuța Mia s-a născut la începutul anului 2020, iar de atunci Matteo trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa.

Vestea că va deveni tată l-a emoționat foarte mult. Soția sa l-a înștiințat pe Whatsapp, moment în care i-a trimis o fotografie cu testul de sarcină.

"Mi-a trimis într-o zi o poză pe Whatsapp cu testul de sarcină. M-am blocat, am întins telefonul. Nu am ştiut ce văd, mi s-a blocat creierul. Ştiu cum arată un test de sarcină, dar cred că nu am realizat şi am avut un şoc. După ce am realizat, nu mai ştiam ce înseamnă. Două liniuţe e de bine? E de rău? Am avut vreo 15 minute de blanc total. Bucuria e atât de mare încât nu mai realizezi... Noi ne doream mult de tot să facem un copil. A venit când toate treburile s-au aşezat. Când am reamenajat casa, am făcut o cameră pentru copil. Când s-au aranjat toate, a venit şi copilul. La sfârşitul lui ianuarie o să nască", a mai spus Matteo.