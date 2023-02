Maurice Munteanu, dur cu cei care promovează obezitatea. De ce consideră că este o greșeală? „Nu este ok. Este o boală”

In articol:

Maurice Munteanu este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri de fashion din România. De-a lungul carierei sale vedeta a câștigat admirația multor oameni grație sfaturilor sale, dar și carismei de care a dat dovadă. Recent, acesta și-a exprimat părerea despre persoanele care promovează obezitatea.

Maurice Munceanu, dur cu cei ce promovează obezitatea

În ultima perioadă, foarte multe campanii de publicitate promovează imaginea persoanelor obeze, tocmai pentru ca acestea să se simtă bine în pielea lor și să se accepte exact așa cum sunt. Recent, Maurice Munteanu a dezvăluit care este opinia lui cu privire la acest subiect.

Acesta consideră că obezitatea este o boală și că nu este tocmai bine să se promoveze imaginea cum că la vârsta adolescenței să ai foarte multe kilograme în plus. Vedeta a mai mărturisit că ideea cum că acestă promovare vine ca să îi ajute pe cei mai plinuți să fie acceptați în societate este o tâmpenie și spune că la rândul lui are prietene supraponderale care nu s-au plâns niciodată de o astfel de problemă.

„Problema mea nu este legată de faptul că, cineva, într-un show, și am explicat foarte bine chestia asta… Nu s-a vrut să se înțeleagă. Problema e că toată treaba asta, la fel cum ani buni a fost promovată anorexia, devine o normă. Ce am spus eu e că nu e ok ca generații întregi de adolescente, obeze, care au probleme grave de sănătate trebuie să plece de la premiza că este ok doar pentru că văd că în campanii se promovează chestia asta. Tot așa, altcineva a făcut o remarcă destul de idioată și anume că acești oameni trebuie să vadă că nu sunt singuri și că sunt înțeleși și acceptați. Ce tâmpenie! Eu toată viața mea am avut prietene supraponderale și niciodată nu s-au plâns că nu sunt acceptate. Nu despre asta este vorba. E vorba de faptul că nu sunt de acord cu nimic care duce către extremă. Așa cum ani întregi, și domnișoarele ar fi bine să se informeze înainte, am fost împotriva anorexiei și nu pierdeam nicio ocazie în care să spun chestia asta, acum am simțit nevoia să spun că, da, obezitatea este o boală, da, este un factor major de risc și de moarte prematură. Nu este ok să plecăm de la premiza că de la 15, 16 ani e ok să avem 200 de kilograme. It is not ok”, a declarat bloggerul, potrivit Fanatik.

Maurice Munteanu, sfaturi despre trenduri

Vedeta a venit în sprijinul celebrităților și nu numai și a dat câteva sfaturi în ceea ce privește trendurile. Acesta mărturisește că o mare provocare stilistă pentru o persoană este aceea de a nu fi ridicolă și îndeamnă oamenii să nu urmeze orbește un trend fără să îl înțeleagă cu adevărat.

,,Să nu fie ridicolă! Să poarte chestii care i se potrivesc. Când spun ridicol la asta mă refer, pentru că văd oameni care apelează la tot felul de tertipuri stilistice sau urmează orbește un trend fără să îl înțeleagă, fără să-l filtreze absolut deloc prin nicio emoție personală. Și atunci, lucrurile astea se văd și ar trebuie cumva mai bine temperate anumite apariții din punct de vedere stilistic. Faptul că tu îmbrățișezi un anumit trend cu care nu ai nicio legătură se transformă în altceva. Atunci apare nesiguranța, foarte multe dintre alegerile tale nu duc neapărat către o zonă de confort și echilibru”, a mai adăugat bărbatul.