Maurice Munteanu îi ia apărarea Ralucăi Bădulescu și îi pune la punct pe răutăcioși: ”Cum să îi spui lui pisică-mea că are față de cal?” | EXCLUSIV

Cei trei jurați ai emisiunii ”Bravo, ai stil” ne-au lăsat să vedem ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat. Aceștia au vorbit despre glumele care se fac despre ei în online și și-au luat apărarea unul celuilalt.

Maurice Munteanu, mesaj dur pentru criticii Ralucăi Bădulescu

În cadrul discuției cu cei trei jurați, la un moment dat, Raluca a amintit și despre persoanele răutăcioase din mediul online, care o comentează constant. Maurice nu a putut să se abțină și i-a luat la rost pe cei care îi critică prietena și colega de platou. Totul a pornit de la întrebarea "Câte peruci are Raluca Bădulescu?".

"Raluca: Am sute de peruci. Fără discuție Păr natural, fibră sintetică, sunt pasiunea mea. Am păr, contrar a ceea ce s-ar crede. Am păr chiar frumos, Alexandru Abagiu aici de față este prezent, care mi-a montat o construcție incredibilă, pe care nu am mai purtat-o în viața mea. A fost o premieră absolutisimă în viață, sunt fericită maxim și vor mai urma surprize. Am păr, sunt foarte bine, sunt bine mersi, surpriză, sunt ok și nemachiată, asta vis-a-vis de ce latră lumea pe Instagram.

Maurice: Era unul ceva sinistru, că m-am uitat. Îi comentează lui pisică-mea, că ce față de cal are asta. Și mă uit pe profilul lui...Bă nene, era genul ăla că dacă era în fața noastră, păi numai dacă mă uitam o dată, îl spulberam. Păi să vină în fața noastră să îi spună lui pisică-mea că are cap de cal. Să se uite la el, că are fățălăul ăla...Mi-ar fi rușine, nu să îmi fac cont de Instagram, să respir. Ăia comentează mă de pisică-mea? Păi Raluca e o legendă.", a fost discuția celor doi.

Raluca Bădulescu, fascinată de clipurile virale cu ea de pe TikTok

De ceva timp, TikTokul este invadat de videoclipuri cu Raluca Bădulescu și diverse glume. Vedeta recunoaște că nu o deranjează deloc, ba mai mult, o fascinează creativitatea internauților.

"Eu pe Tiktok am văzut cele mai mișto glume din universul ăsta. Nu există glumă făcută despre mine, care să nu îmi placă. Să ne înțelegem, ador caterinca, ador glumele mișto, răutățile nu mă deranjează deloc, dar tiktokul și-a dat doctoratul în caterinci despre mine. Îi ador și dacă doresc să facă asta în continuare, sunt invitații mei că îmi plac la nebunie.", a declarat Raluca Bădulescu, la ”Bravo, ai stil! Backstage”.

