Maya Ciosa, moment spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta a câştigat "Vocea României Junior", având-o ca mentor pe Andra.

Maya Ciosa a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu o piesă compusă chiar de ea, pe care a cântat-o în faţa celor patru juraţi.

Concurenta în vârstă de 16 ani a mai participat şi la "Vocea României Junior", unde a câştigat marele premiu.

"Mă numesc Maya Ciosa, am 16 ani şi vin din Braşov. Pasiunea mea cea mai mare este muzica, motiv pentru care am şi venit la Românii au Talent. Sper ca această pasiune să mă ducă cât mai departe în acest concurs. Am participat la ambele sezoane de la Vocea României Junior şi am câştigat alături de Andra, care m-a ajutat foarte mult şi îi sunt foarte recunoscătoare. Ea nu ştie că sunt aici şi vreau foarte tare să ştiu că este mândră de mine, sper să îi placă, mai ales că am venit cu o piesă proprie", a spus Maya.

Juraţii au rămas impresionaţi de vocea tinerei, care are doar 16 ani şi s-au întrecut în cuvinte de laudă.

"Mie mi se pare că e din altă ligă. E nu îmi aduc aminte exact de ea la Vocea României Junior, îmi pare foarte rău, dar ce aud acum este straşnic. Adică văd în faţa mea un artist pe care îl consider deja matur. E foarte bine!", a spus Andi Moisescu.

Andra a fost fericită să o revadă pe concurenta alături de care a câştigat al doilea sezon de la Vocea României Junior.

"Maya, mă bucur enorm să te revăd, iată că toate lucrurile s-au aşezat, tu ai evoluat. Eşti făcută pentru a face muzică şi a cânta şi a dărui mai departe muzica ta. Mare bucurie mi-ai făcut că te-am văzut în această seară", a spus Andra.

Maya Ciosa a câştigat "Vocea României Junior"

Maya Ciosa a câștigat marele trofeu Vocea României Junior din anul 2018 și premiul în valoare de 50.000 de euro! Îndrumată de Andra, care a fost antrenoarea sa, Maya a reușit să impresioneze la fiecare interpretare cu vocea și naturalețea ei

”Cea mai importantă lecție din toată experiența a fost că trebuie să lupți chiar și atunci când porțile ți se închid. Andra mi-a spus de la început că a văzut în mine un potențial câștigător și că trebuie să lupt ca să ajung unde îmi doresc. Cel mai important este că am ajuns până aici și că am reușit să o fac mândră de mine. Nu pot să mă opresc aici”, a spus Maya Ciosa la acea vreme.