Simona Halep contestă executarea silită a ANAF, după cum WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate. Statul român vrea să o execute silit pe Simona Halep, prin intermediul "Ministerului Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare fiscala- Directia generala regionala a finantelor publice Galati- Administratia judeteana a finantelor publice Constanta".

Simona a contestat executarea silită la Judecătoria Constanța, dosarul fiind înregistrat pe 19 februarie 2020. Fiscul din Constanța, care e subordonat Direcției din Galați, figurează ca intimat, în timp ce Simona Halep este contestator Obiectul dosarului este “contestaţie la executare dosar executare nr. 2910927134129 /13/30/1/2020/ 133010046371817”.

Simona Halep contestă executarea silită a ANAF. Fiscul a luat-o în vizor în ianuarie 2020

Așadar, Fiscul are un dosar de executare a Simonei, înregistrat pe 30 ianuarie 2020. Din cauza stării de urgență nu s-a stabilit un termen al procesului. Acum câteva zile, însă, pe site-ul portal.just.ro a fost comunicată data primei înfățișări, 9 iulie 2020. La acea dată nu sunt programate turnee de tenis, astfel că Simona ar putea ajunge și ea la proces, alături de avocat.

E posibil ca Simona să nu fi plătit la timp impozite pe bunurile imobile din Constanța, pe care Fiscul vrea să le recupereze. Simona, care a câștigat două turnee de Grand Slam, Roland Garros (în 2018) și Wimbledon (în 2019), a încasat în carieră premii brute de 36.551. 855 dolari. (vezi care e legătura secretă dintre iubitul grec al Adrianei Bahmuțeanu și Simona Halep)

Simona Halep contestă executarea silită a ANAF. Tatăl Simonei a avut probleme similare

Și tatăl Simonei, Stere Halep, a avut probleme similare. În 2018, presa a relatat că Stere Halep este executat silit de Fisc, din cauza datoriilor la stat pe care le are firma sa, “La Stelică SRL”, unde este unic asociat şi administrator. Fiscul constănţean a scos la vânzare o clădire din comuna Vulturu şi un teren aferent, ambele aflate în proprietatea firmei lui Stere Halep. Preţul de pornire al licitaţiei a fost de 38.068 de lei, fara TVA.

“Clădirea este executată silit pe baza unui dosar de punere sub sechestru care datează încă din mai 2013, pentru datorii la finanţele din Hârşova. La Stelică SRL din Vulturu a fost înfiinţată în 1992 şi are ca domeniu de activitate comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Un magazin sătesc, cu alte cuvinte, chiar dacă imobilul scos la vânzare acum de ANAF este şi spaţiu de producţie al băturilor alcoolice. Firma are punct de lucru şi în comuna Crucea”, a scris replicaonline.ro.