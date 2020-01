Jurnalista Cristina Țopescu a murit pe neașteptate. Toată lumea s-a întrebat ce s-a întâmplat cu vedeta de televiziune și de ce a decedat. Deși trupul ei a fost incinerat, inima a fost păstrată de medici legiști pentru mai multe analize, în vederea stabilirii cauzei morții.

Când au examinat inima jurnalistei Cristina Țopescu, medicii legiști au descoperit anomalii.

au explicat surse medicale pentru Libertatea.ro.

Citeste si: Ce a pus familia în sicriul Cristinei Țopescu, înainte să o ducă la crematoriu? Emoționant ce a ars împreună cu ea

Câinii jurnalistei Cristina Țopescu nu ar fi murit de foame, ci ar fi fost uciși

Câinii Cristinei Țopescu nu ar fi murit de foame, așa cum s-a speculat, ci ar fi fost uciși. Kuki Bărbuceanu, cel care se ocupă de patrupezi a menționat că doi dintre câini ar fi fost uciși și a explicat cum animalele nu ar fi murit de foame și de sete.

„Au găsit şi mâncare şi apă, din moment ce au rezistat. Cristina avea pentru căţei nişte ligheane, aşa aş putea să le spun. Erau nişte castroane foarte mari cu apă, plus că am mai găsit o găleată cu care, mă rog, spăla pe jos. Şi aia era goală şi răsturnată. Şi aia era goală, iar pe jos nu era apă. Au băut într-adevăr apă multă când i-am adus la mine, dar acum sunt ok, se mişcă.", a povestit Kuki Bărbuceanu, conform DC NEWS.

Bărbatul afirmă că animalele rămase în viață ar fi fost ucise de o altă cățea a Cristinei Țopescu, care era foarte agresivă.

Al treilea câine a fost adoptat de o prietenă de-a Cristinei. Acesta nu voia să se dea jos în ruptul capului de lângă Cristina. Cred că câinii au fost muşcaţi de căţeaua agresivă când s-a adunat lumea la uşă, să forţeze intrarea. Probabil din cauza agitaţiei a sărit la bătaie şi i-a ucis. Cam ăsta ar fi fost misterul.", a replicat Bărbuceanu.