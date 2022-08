Medicii legiști au încremenit când au făcut autopsia celor cinci victime de la Bascov. Ce au descoperit pe trupurile lor neînsuflețite

In articol:

În urmă cu câteva zile, un adevărat masacru, parcă desprins din scenariul unui teribil film de groază, a avut loc în Bascov, județul Argeș. Un bărbat în vârstă de 53 de ani, diagnosticat cu probleme psihice grave, și-a ucis cu sânge rece părinții, nepoata, sora și cumnatul, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor pentru a scăpa de consecințe.

El a fost însă imobilizat înainte de a recurge la acest gest, iar acum se află în custodia oamenilor legii.

Două zile mai târziu, o instanță de judecată a decis ca acesta să fie arestat pentru 30 de zile. Criminalul a și făcut declarații în fața magistraților: "Am avut discernământ diminuat, nu mi-am dat seama perfect, aveam tot felul de frici, am luat jumătate de pastilă seara”, ar fi fost cuvintele criminalului. După ce și-a aflat sentința, se pare că acesta a acceptat cu ușurință faptul că va merge în spatele gratiilor, căci spunea că „Oricum, nu am unde să mă duc” .

Cele cinci victime ale sale urmează să fie înmormântate, iar medicii legiști care au efectuat autopsia sunt de-a dreptul șocați de ceea ce au văzut.

Rudele bărbatului cu probleme psihice nu și-au imaginat niciodată că acesta ar putea fi agresiv. Ba chiar șefa clinicii unde acesta primea îngrijiri spune că bărbatul nu dădea niciodată semne de violență. În schimb, lucrurile au luat o întorsătură tragică pe 9 august, atunci când acesta a fost dus la casa părintească, unde se aflau mama, tatăl, sora, nepoata și cumnatul acestuia.

I-a ucis pe toți cu sânge rece folosindu-se de un ciocan și mai multe pietre.

Anchetatorii au rămas stupefiați atunci când au ajuns la fața locului. De asemenea, medicii legiști care au efectuat autopsia celor cinci victime au spus că nu au mai văzut asemenea urme de violență pe cadavrul cuiva în toată cariera lor.

Trupurile neînsuflețite ale victimelor din Argeș urmează să fie ridicate joi de la morgă, urmând ca la finalul acestei săptămâni să fie înmormântate de rudele lor.

O instanță de judecată a decis ca asasinul lor să rămână în arest, însă el a fost transferat la Spitalul Penitenciar Mioveni. Totodată, magistrații trebuie să ia și o hotărâre finală în ceea ce-l privește pe bărbatul care și-a măcelărit întreaga familie.