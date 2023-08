Medicul Monica Pop, poveste de viață dureroasă! Cât de grea a fost copilăria ei, când o creștea doar bunica: „Îmi dădea 50 de bani pe săptămână”

In articol:

Monica Pop este unul dintre cei mai apreciați medici de la noi din țară. Are o poveste încărcată de viață și mereu este deschisă și sinceră cu privire la problemele care au loc în țara noastră.

Monica Pop, crescută doar de bunică

Monica Pop a stat în fața lui Mihai Ghiță și și-a deschis sufletul. Aceasta a descris copilăria sa alături de bunica care a crescut-o, cum arăta casa în care a trăit și cum a fost viața ei în acea perioadă.

„Bunica mea avea două camere. În una dintre ele a stat bunicul meu care a murit când aveam eu 5 ani. Am avut o singură pernă în casă. Acum am tendința să cumpăr multe perne. Pe bunica mea o chema Suzana. Eu pe părinții mei îi vedeam o dată sau de două ori pe an, mă duceam doar în vacanță la ei. Eu eram un copil lipsit de apărare. Aveam eu mamă, tată, dar erau la 500 km. Bunica era foarte săracă. părinții mei trimiteau bani, dar puțini. Am fost neastâmpărată, dar cu extrem de mult bun simț, fiindcă știam că nu are bani. Nu îi ceream nimic niciodată, deși voiam. Bunica îmi dădea 50 de bani pe săptămână. Au fost niște lucruri geru de suportat pentru un copil.”, a declarat Monica Pop.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Primele imagini cu Cristian Cioacă, la ieșirea din închisoare. Ce planuri are fostul polițist, după aproape 11 ani de detenție- stirileprotv.ro

Monica Pop a fost diagnosticată cu cancer

În urmă cu ceva timp, Monica Pop a fost diagnosticată cu cancer. Acum, la 70 de ani, este în plină putere și face față cu brio bolii. Medicul a povestit despre experiența sa.

„Nu vorbiți despre asta, nu faceți o obsesie. Mergeți la treabă, tuturor le-am spus. În momentul în care începi să te plângi despre asta, îl încarci pe celălalt. Tot ce am făcut până atunci, am făcut și de atunci încolo, doar că am mers la tratament. Mi-am făcut autopsihoterapie. La ce folosește dacă mă vait: sunt oameni care consideră că se descarcă, dar nu e adevărat. Am dus exact viața pe care am dus-o până atunci. Am făcut șoc anafilactic la una din citostatice. Am simțit o mâncărime foarte puternică și am știut că vine șocul. I-am spus prietenei mele să oprească perfuzia. A chemat imediat un doctor. A fost dramatic, dar într-un final am fost bine. Eu n-aveam timp de stat în pat, am mers la magazin. La prima operație mi-a zis doctorul să stau două luni acasă, dar următoarele zile am mers la servici. Toți să facă așa. M-am rugat să văd un nepoțel și am văzut doi.”, a mărturisit Monica Pop, la emisiunea În Oglindă.

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit cântăreţul italian Toto Cutugno- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!