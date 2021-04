”Mellina venea cu un slip brazilian și se apleca în fața lui Marius, să-i admire toată splendoarea”! Dezvăluiri complete și fără perdea ale Rominei, după ce a fost eliminată de la Survivor

In articol:

Romina de la Războinici a dezvăluit că Mellina era înnebunită după Marius însă acesta nu i-a dat niciodată vreo atenție, preferând compania ei.

Romina: ”Eu stăteam mai mult cu Marius și asta a deranjat-o pe Mellina”

Acesta ar fi și motivul frustrării Mellinei, susține Romina.

”Pe mine m-a șocat ce a spus Mellina, după ce am plecat din concurs. A zis că eu nu m-am acomodat în camp și că nu-mi plăcea deloc acolo, total greșit. Eu am zis că m-am acomodat din prima zi, doar mi-a apărut o durere la șolduri din cauza dormitului pe scândură, care mi-a trecut în câteva zile.

A zis-o din frustrare, pentru că era invidioasă. Eu stăteam mult în compania lui Marius și având în vedere că ea îl plăcea pe Marius, asta a deranjat-o”, a povestit Romina pe vlogul lui Andrei Ciobanu.

”Gesturile le-a văzut și Marius”

Războinica a povestit cu lux de amănunte că Mellina încerca să-l provoace pe Marius Crăciun, expunându-și părțile ascunse sub pretextul efectuării unor exerciții.

Mellina face fandări

”Gesturile pe care le-am văzut eu, le-a văzut și Marius. Venea și în ultima perioadă a început să-și facă un fel de antrenamente: genoflexiuni, fandări... Și stătea în costumul de baie, slipul era din acela brazilian. Începea să facă fandările și genoflexiunile în față, unde era Marius și se apleca în așa fel încât să se vadă toată splendoarea dorsală”, a mai povestit Romina.

”A început să-l pipăie pe picioare”

Sportiva spune că Marius nu i-a dat niciodată vreo atenție Mellinei, deși și-a dat seama că aceasta încerca să-l seducă.

”Nu este nici o apropiere între ei, doar că ea își dorea și făcea tot felul de gesturi. Eu, dacă aveam o discuție cu el acolo în camp, nu mă ascundea, dar ea își găsea tot timpul să apară. Era cu genoflexiunile, venea în față, exact acolo se punea. Puteai să mergi undeva mai departe... Dar o interesa și discuția, voia să afle ce discut cu Marius să se expună ea acolo, crezând că-i dă lui Marius vreun impuls... Acum, sper să nu se supere Marius că am s-o spun, pentru că mi-a zis-o el... Eu i-am spus: ”uite, Mellina sigur te place...” Și după asta am mers la un interviu, iar când m-am întors, mi-a spus Marius că Mellina a început să-l pipăie pe picioare și din-astea... Jucau un joc de cuvinte, ”Valiza”... Marius mi-a spus clar că nu-și dorește să facă un cuplu cu Mellina. Se amuza și el...”, a mai povestit Romina de la Survivor România 2021.