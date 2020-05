In articol:

În ianuarie 2020 s-au împlinit șase ani de la tragicul accident rutier în care au pierit pilotul Adrian Iovan și studenta la Medicină Aura Ion.

În toți acești ani, familia Aurei Ion a luptat cu disperare să se facă dreptate, vinovații de moartea celor doi să plătească. Până acum nu s-a întâmplat asta!

Cum arată mormântul tinerei Aura Ion după ce s-a încheiat izolarea

După încheierea stării de urgență, mama Aurei Ion a reușit să meargă la mormântul fiicei sale și să-l îngrijească. Sora Aurei Ion a postat o imagine cu mormântul tinerei moarte in accidentul aviatic din Apuseni și un mesaj trist.

Citeste si: Lovitură după lovitură pentru familia Aurei Ion, tânăra care a murit în tragedia aviatică din Apuseni

”Aura - în sfârșit a reușit mama sa te viziteze, a stat cu grija ta toate lunile astea, când nu a putut să vină să curețe grădinita cu flori sau sa îți spele mormântul. Ce bucurie de culori - au înflorit trandafirii in grădina ta, chiar și lavanda plantata anul trecut! Pentru ca de acolo de sus veghezi asupra noastră, te rog sa ne ierți pentru ca nu s-a schimbat nimic aici pe Pământ, in ciuda suferinței ce ți-a fost cauzată. Pentru noi, familia ta, a fost întodeauna despre iubire, despre ajutor si speranța, dar si despre durerea și trauma și nu in ultimul rând despre dreptate, despre cum evitam astfel de accidente in urma cărora alti oameni dragi noua pier... pentru ca da, indiferenta, corupția și incompetenta ucid oameni. Dar nu s-a schimbat nimic, dosarele Apuseni încă zac in sertarele marilor procurori... iar așteptarea aceasta apasă greu pe rănile lasate in urma de pierderea ta și traumele se adâncesc in suflet”, este mesajul postat de Mariana Ciuca, sora Aurei Ion.

Citeste si: Fotografie cutremurătoare făcută de medicul Radu Zamfir la locul accidentului aviatic din Apuseni! S-a dus la copacul lovit de avion acum 6 ani: “Mi-am văzut de câteva ori moartea cu ochii!”

Aura Ion si pilotul Adrian iovan au murit in accidentul aviatic din Munții Apuseni

Aura Ion, studentă la Medicină, și pilotul Adrian Iovan și-au pierdut viețile în condiții groaznice, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în Munții Apuseni.

Citeste si: Adrian Iovan, condamnat la uitare?! Asociația care-i poartă numele celebrului pilot a intrat în ”moarte clinică”

Epava avionului prăbușit a fost localizată abia după câteva ore, iar pentru cei doi, echipele de salvare nu au mai putut face nimic. Alte cinci persoane aflate în avionul care efectua o misiune umanitară, au fost salvate, deși cu răni grave.