Ziua Clarei, alintată Clarita de Andreea Bălan, și ruperea turtei a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, într-o petrecere restrânsă acasă la nași, Monica Davidescu și Aurelian Temișan. Petrecerea, care a ținut câteva ore, în timpul cărora au avut loc tradițiile specifice: ruperea turtei, tăierea moțului și alegerea obiectelor de pe tavă, a fost filmată, iar zilele trecute, Andreea Bălan a urcat un filmuleț pe pagina ei de youtube.

Numai că, în filmare nu apare deloc George Burcea, tatăl micuței. Este ca și cum acesta nu a participat la petrecerea aniversară a Clarei, fata cea mică a lui și a Andreei Bălan.

Se pare însă că George Burcea a fost la petrecere, însă a fost primit cu răceală de cei prezenți, toți apropiați ai Andreei Bălan, motiv pentru care, după nici o oră a și plecat. Dezvăluirea despre petrecere, făcută în exclusivitate de WOWbiz.ro, a avut ca sursă un invitat. ”A stat o oră (n.red George Burcea), de aceea nici nu apare în fotografiile făcute. E adevărat, majoritatea celor care au fost la evenimentul, la Clara, nu prea l-au băgat în seamă, sunt supărați pentru ieșirile lui din spațiul public. Culmea, cea mai mare supărare nu este a Andreei, ea s-a obișnuit cu gândul că George nu o mai iubește și că vor divorța, ci Aurelian Temișan, nașul lor de cununie. Nici nu au schimbat două vorbe, s-au văzut, s-au salutat și atât. Este supărat că el a făcut ceea ce a făcut și a mai ieșit și la iveală povestea cu drogurile”, a spus sursa WOWbiz.ro.

Ei bine, la scurt timp după apariția articolului și al filmului de la petrecere, George Burcea a postat pe pagina lui de socializare un mesaj dur, care nu are însă un adresant, astfel încât fiecare poate interpreta ce vrea. ”Nu fi bou, dacă poți fi om”.

Andreea Bălan, prima declarație despre divorț, după ce s-a separat de George Burcea!

Andreea Bălan trece printr-o perioadă foarte grea. Frumoasa cântăreață și soțul ei, George Burcea, s-au despărțit după doar cinci luni de mariaj, o lovitură la care ea nu se aștepta. Într-o emisiune de televiziune, ea a vorbit despre ce se petrece în sufletul ei și între ea și tatăl fiicelor ei și a mărturisit că se va ajunge la divorț, dacă el nu redevine cel care a cucerit-o.

„Este foarte important ca iertarea asta să vină dacă el îşi doreşte să fie ca înainte. Nu are cum să existe o iertare dacă el continuă aşa şi dacă comportamentul lui este ca în ultimele trei luni. Eu îmi doresc să fie ca înainte, doar că el nu dă semne, şi atunci trebuie să îl eliberez. Eu nu pot să îl ţin legat. Dacă el nu îşi mai doreşte această familie, evident că vom ajunge la divorţ”, a spus Andreea Bălan despre relația ei cu George Burcea.

Andreea Bălan a vorbit pentru prima dată despre separarea de George Burcea

Invitată într-o emisiune de televiziune, Andreea Bălan a vorbit pentru prima dată despre despărșirea de soțul ei, George Burcea. Andreea Bălan a recunoscut că poate au greșit amândoi în relația de cuplu, dar nu se aștepta ca separarea să se producă la patru luni de la nuntă.

„Într-o relație greșesc amândoi și când se ajuge la o despărțire ambii au greșit. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față... Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii prea multe pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsea nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine”, a mai spus Andreea Bălan.