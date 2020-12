Ionuț Belei din echipa dungilor reprezentată de Sorin Bontea, este marele câștigător al sezonului 8 ”Chefi la cuțite”. Mesajul lui Sorin Bontea după ce Ionuț Belei a câștigat Chefi la Cuțite, sezonul 8.

Tânărul clujean i-a cucerit pe cei 11 jurați care au gustat din farfuriile sale din marea finală. Ionuț Belei a gătit în finala ”Chefi la cuțite” alături de Paul Maxim, Vlăduţ Manoliu, Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul), Coca Nicolae Eupsihie și Cătălin Rizea.



Mesajul lui Sorin Bontea după ce Ionuț Belei a câștigat Chefi la Cuțite, sezonul 8

Sorin Bontea a ținut să îl felicite pe concurentul său pentru victoria obținută. Cheful a transmis un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare.

”Sper să aveți ocazia să gustați din preparatele făcute de @ionutgeorgelbelei . Așa veți înțelege de ce băiatul ăsta pur și simplu strălucește în bucătărie.

Felicitări, Ionuț! Felicitări și mulțumiri echipei care l-a ajutat să câștige această finală: @rizea_catalin88 , @maximpaull @vasiliu.roberrt , @chefmanoliu , Coca.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele, indiferent cum au fost ele. Am simțit cum ați trăit acest sezon alături de noi, am simțit atașamentul pentru concurenți și cât ați fost de implicați în fiecare ediție.

Multumesc! Ne vedem in sezonul urmator.”, a scris Bontea pe rețelele de socializare.

Ionut Belei, castigator Chefi la Cutite[Sursa foto: Instagram]

Sorin Bontea a avut numai cuvinte se laudă la adresa concurentului său pe care l-a sfătuit să gătească în continuare.

”Ionuț a fost foarte bun, a fost senzațional. E născut să gătească, sincer. În continuare trebuie să gătească și să nu dea nimănui ce n-ar mânca el.”, a spus Chef Bontea.

Întrebat de moderatorul emisiunii despre cum a fost Ionuț Belei în comparație cu ceilalți bucătari pe care i-a avut în echipă, de-a-lungul celor 8 sezoane de ”Chefi la cuțite”, Sorin Bontea a răspuns că Ionuț a fost constant.

„Băieții care au fost în echipele mele au fost buni, toți cei care au gătit până acum, problema a fost că nu au fost atât de constanți. Ionuț a fost foarte constant, a gătit bine, mereu, nu știu cum a reușit, dar de fiecare dată a gătit impecabil.”, a mărturisit Chef Sorin.

Sorin Bontea a spus că sezonul 8 din „Chefi la cuțite” a fost plin de restricții, dar senzațional, totodată.

”Sezonul acesta în pandemie a fost greu de filmat, cu multe restricții, a trebuit să avem grijă, dar a fost senzațional, a avut de toate.”, a mai spus Chef Bontea.

Ce i-a transmis Ionuț Belei lui Chef Bontea

Ionuț Belei este plin de recunoștință față de mentorul său și îi poartă un respect deosebit. Câștigătorul ”Chefi la cuțite” din sezonul 8, i-a transmis un mesaj lui Sorin Bontea.

”Dacă aș putea exprima în cuvinte aș scrie. Dar nu am cuvinte Chef Sorin să vă spun cât de mult va respect și cât de mândru sunt că am avut ocazia să fiu lângă dumneavoastră! Vă doresc în primul rând multă sănătate și tot binele din lume! Mulțumesc @chef.sorinbontea.official ”, a scris Ionuț Belei pe Instagram.

Cu ce preparat a dat lovitura, Ionuț Belei

Ionuț Belei a încheiat concursul de gătit cu preparatul pe care l-a prezentat în preselecții, atunci când a primit cuțitul de aur de la Chef Bontea. Nougat Mousse cu brittle de caramel sărat, fructe și spumă de grenadină este desertul pe care Ionuț Belei l-a prezentat la începutul competiței, dar și în finală.

”În seara în care s-au desemnat finaliștii m-am gândit că eu cu preparatul acesta am început și cu el aș vrea să închei.”, a spus Ionuț Belei la TV.