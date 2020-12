In articol:

Ionuț Belei din echipa dungilor condusă de Chef Sorin Bontea, a câștigat marele premiu și trofeul ”Chefi la cuțite”, sezonul 8. În marea finală ”Chefi la cuțite” bătălia s-a dat între Ionuț Belei, Roxana Blenche și Maria Șandru.

În marea finală, Ionuț Belei a gătit alături de Paul Maxim, Vlăduţ Manoliu, Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul), Coca Nicolae Eupsihie și Cătălin Rizea.

Reacția lui Ionuț Belei după ce a câștigat ”Chefi la cuțite”

Imediat după ce a câștigat premiul cel mare la ”Chefi la cuțite”, Ionuț Belei a fost invitat într-o emisune TV, unde a împărtășit primele impresii după competiție și și-a arătat recunoștința față de Chef Bontea.

„Nu știu ce să zic, e cel mai tare premiu din viața mea. E fenomenal, e cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat în viață. Chef Sorin îți mulțumesc din suflet și din inimă că m-ai ales în echipa ta. Amândoi suntem câștigătorii sezonului 8 și întreaga echipă cu care am lucrat astăzi. Noi toți suntem câștigători, nu sunt doar eu, fără ei nu făceam nimic”, a spus Ionuț Belei la Chefi la Cuțite.

”Mi-a fost frică de ceilalți concurenți, e normal să ai frică, fără ea nu poți să fii profi. În fiecare zi am avut frică pentru că m-am gândit că dacă nu am o zi bună, s-ar putea să o dau în bară și cea mai mare frică a mea a fost să nu îl dezamăgesc pe Chef Sorin, căruia îi mulțumesc și din partea mea, tot respectul, îi mulțumesc că mi-a dat cuțitull de aur și nu s-a înșelat”, a spus Ionuț Belei în cadrul unei emisiuni TV.

Ionuț Belei a încheiat concursul cu preparatul pe care l-a prezentat în preselecții, unde a primit cuțitul de aur de la Chef Bontea.

”În seara în care s-au desemnat finaliștii m-am gândit că eu cu preparatul acesta am început și cu el aș vrea să închei.”, a spus Ionuț.

Câștigătorul ”Chefi la Cuțite” a povestit la TV cum și-a început cariera în gastronomie.

”Prima dată când am ajuns în Germania m-am dus în construcții, apoi m-am dus la fratele meu care lucra într-un restaurant și mi-a zis să stau o săptămână sau două să văd cum e pe acolo și după aia să mă întorc acasă, dar acolo mi s-a oferit șansa de a lucra. Patronul restaurantului mi-a propus să lucrez în bar, dar mi-e nu îmi place să mă fac de rușine, nu știam nici germană și așa am ajuns să lucrez în spate, în restaurant.” a povestit Ionuț Belei la TV.

Reacția lui Chef Bontea după ce concurentul său a câștigat ”Chefi la cuțite”

Sorin Bontea a intrat în direct în timpul emisiunii și l-a felicitat pe concurentul său, sfătuindu-l să gătească în continuare și să se bucure de reușita profesională.

”Ionuț a fost foarte bun, a fost senzațional. E născut să gătească, sincer. În continuare trebuie să gătească și să nu dea nimănui ce n-ar mânca el.”, a spus Chef Bontea.

Totodată, Chef Bontea a ținut să-l felicite pe Ionuț și în mediul online.

„Sper să aveți ocazia să gustați din preparatele făcute de @ionutgeorgelbelei . Așa veți înțelege de ce băiatul ăsta pur și simplu strălucește în bucătărie.

Felicitări, Ionuț! Felicitări și mulțumiri echipei care l-a ajutat să câștige această finală: @rizea_catalin88 , @maximpaull @vasiliu.roberrt , @chefmanoliu , Coca.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele, indiferent cum au fost ele. Am simțit cum ați trăit acest sezon alături de noi, am simțit atașamentul pentru concurenți și cât ați fost de implicați în fiecare ediție.

Multumesc! Ne vedem in sezonul urmator.”, a scris Sorin Bontea pe rețelele de socializare.

Ionuț Belei, recunoscător lui Chef Bontea

Ionuț Belei îl apreciază pe mentorul său și nu se oprește din a îi mulțumi și a-i arăta recunoștința pe care i-o poartă.

”Daca as putea exprima in cuvinte as scrie. Dar nu am cuvinte Chef Sorin sa va spun cat de mult va respect si cat de mandru sunt ca am avut ocazia sa fiu langa dumneavoastra! Va doresc in primul rand multa sanatate si tot binele din lume! Multumesc @chef.sorinbontea.official ”, a scris Ionuț pe Instagram.

Câștigătorul ”Chefi la Cuțite” le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în această competiție.

”Va multumesc din inima tuturor! In primul rand Chef Sorin Bontea doresc sa va spun ca ma inclin in fata dumneavoastra si va multumesc ca mi-ati dat sansa sa fiu in aceasta competitie si sa demonstrez ca nu v-ati inselat! Multumesc Sabina pentru sustinere si pentru toate cuvintele frumoase si increderea oarba pe care ai avut-o in mine! Parintilor mei le multumesc ca mi-au dat viata si am ajuns aici datorita lor! Si nu in ultimul rand echipei mele care mi-a fost alaturi in marea FINALA "Chefi la cutite" 🎱! Noi toti am castigat astazi. Fiecare dintre voi aveti o bucata din aceasta farfurie!”, a spus Ionuț Belei pe rețelele de socializare.

Ionuț Belei îi mulțumește echipei alături de care a gătit în finală

În finala ”Chefi la cuțite”, Ionuț Belei și-a format echipa și a gătit alături de Paul Maxim, Vlăduţ Manoliu, Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul), Coca Nicolae Eupsihie și Cătălin Rizea.

”Impreuna am reusit! Fara voi nu as fi reusit si va multumesc ca ati dat dovada de barbatie! Chiar daca pe parcursul competitiei ne-am mai aratat coltii in final am ajuns sa muncim cot la cot si sa dam dovada de profesionalism! Va doresc toate cele bune si spor la gatit!”, a conchis Ionuț Belei.