Astăzi, 18 iulie 2020, se împlinesc 44 de ani de când Nadia Comăneci a intrat în istoria gimnasticii cu primul zece din această lume. Tânăra avea doar 14 ani la acea vreme și a uimit întreaga lume cu performanțele ei la Jocurile Olimpice. Pe tabelă nici nu era programat să se dea nota zece, așa că în acel moment a apărut nota 1.

„Nici calculatorul nu mai face faţă. Momentul a fost sublim. A aruncat totul în aer”, a spus unul dintre ce care a privit întreaga scenă apoteotică a Nadiei Comăneci.

Însă Nadia Comăneci a fost câștigătoarea absolută a acelei ediții a Jocurilor Olimpice. A cucerit cinci medalii, trei de aur (la individual compus, bârnă și paralele), una de argint (echipă compus) și una de bronz (sol).

Astăzi, la împlinirea a celor 44 de ani de când a devenit o legendă, Nadia Comăncei a vorbit cu fanii din memediul online și le-a mulțumit pentru mesajele frumoase pe care le primește an de an în data de 18 iulie.

„E greu de crezut că au trecut 44 de ani de la primul 10, moment istoric la Montreal 1976. Cu siguranță a fost un efort comun. Doresc să felicit echipa și toți cei care au contribuit la acest succes. Și bineînțeles, le mulțumesc fanilor care în fiecare an pe 18 iulie îmi trimit mesaje de aniversare și „La mulți ani!”. Vă doresc numai bine, multă sănătate și aștept să ne revedem cu drag”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci în română și în engleză pe contul ei de Instagram.

Nadia Comăneci, despre momentul în care a participat la Jocurile Olimpice de la Montreal

„Îmi amintesc când am început exerciţiul. Am crezut că am reuşit o evoluţie bună, însă nu m-am gândit că am avut o evoluţie perfectă. Ştiu că nu m-am uitat la tabelă, deoarece mă gândeam deja la exerciţiul de la bârnă după ce terminasem. Apoi am auzit un zgomot mare în sală, m-am uitat în jur, am întors capul şi am văzut tabela. Prima oară am văzut numărul meu de concurs, 073, iar apoi nota 1,00 care era dedesubt. Totul s-a petrecut foarte repede”, a mărturisit Nadia Comăneci într-o declarație pentru Agerpres.

Cariera Nadiei Comăneci s-a încheiat la 23 de ani cu un palmares extraordinar

Nadia a început să practice gimnastica la vârsta de cinci ani, la Oneşti. La 11 anișori a câștigat primul său titlu de campioană națională. Cariera sa a fost una de-a dreptul fulminantă și s-a bucurat de aprecierea publiclui de pe întreg mapamondul. Nadia Comăneci este un adevărat etaon petru țara noastră.

Campioana și-a încheiat cariera de gimnastă la 23 de ani, când avea deja un palmares remarcabil: 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

Nadia Comăneci a plecat din țară la 28 de ani doar cu hainele de pe ea

Cu toate că Nadia Comăneci se bucura de un adevărat succes în România, cu toate acsta, țara nu avea foarte multe să-i ofere. Astfel, în noaptea de 28 noiembrie 1989, pe când avea 28 de ani, a decis să plece și să lase în urmă tot. A plecat doar cu hainele de pe ea și nici măcar nu și-a anunțar familia de ce urma să facă.

„Eram destul de tânără și nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu. Nu că nu îmi păsa, dar pur și simplu nu conta. Odată cu înaintarea în vârstă, am început să mă întreb dacă mai vreau să trăiesc în acele condiții, dacă există vreo soluție mai bună sau dacă trebuie să fiu fericită cu mediocritatea. Toată lumea putea alege. Mulți oameni au ales să plece, sunt mulți români care au fugit, doar că nu erau așa cunoscuţi ca și mine", a explicat Nadia Comăneci.

Plecarea s-a produs extrem de rapid, iar familia ei a aflat totul abia după Revoluție.

„În 1989 venise timpul să plec. Decizia a fost dificilă deoarece mi-a afectat familia. Am avut puțin timp de gândire, dar, sincer vă spun, mi-am urmat intuiția. Altcineva a venit cu ideea, eu doar am acceptat. Am ajuns la graniță, am fugit printr-o zonă interzisă și, după ce am ajuns în Ungaria, am traversat granița în Austria. A fost periculos, dar nu aveam de ales", a povestit "Zeița de la Montreal", conform “ElPais.com”.

Nadia Comăneci a mai spus și că era urmărită de Securitate, însă găsit o modalitate bună ca ei să nu afle ce vorbea ea acasă.

„Nu știam exact cine mă urmărea, dar știam că cineva face acest lucru. Pur și simplu mă duceam acasă, porneam radioul și îl dădeam atât de tare încât nimeni din afara casei să nu poată să audă ce vorbesc”, a dezvăluit Nadia Comăneci.