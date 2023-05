Mesajul neașteptat transmis de fiul adoptiv al Luminiței Anghel, după ce a aflat de ce boală suferă! David Pușcaș trece prin momente grele: „Nu voi renunța”

In articol:

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, nu a avut o viață deloc ușoară, iar cel mai greu i-a fost, spune el, după ce părinții lui au divorțat, iar el a rămas singur.

Își amintește și acum cu nostalgie cum era în copilărie, pe vremea când Luminița Anghel și fostul ei soț nu divorțaseră încă, iar el simțea că face parte dintr-o familie, doar că totul a luat o întorsătură nefericită, iar bucuria lui nu a durat mult.

Acum, însă, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, David nu are de gând să renunțe și a făcut și un anunț în acest sens. Tânărul este dispus să facă orice pentru a se vindeca și pentru a duce o viață normală.

David Pușcaș își dorește să depășească problemele de sănătate cu care se confruntă

Problemele cu mama lui adoptivă l-au făcut să se distanțanțeze de aceasta, ajungând să nu își mai vorbească, ba chiar să își aducă acuzații în spațiul public. Tânărul de 26 de ani traversează acum una dintre cele mai grele perioade din viața lui, din cauza unor probleme de sănătate care l-au pus la pământ, mai mult psihic decât fizic, iar David nu s-a sfiit să vorbească despre asta și nici

să recunoască faptul că a ajuns și la psihiatru în urmă cu ceva timp.

Medicii l-au diagnosticat cu bordeline, o tulburare de personalitate care se manifestă prin furie, crize, dar și frica de a nu rămâne singur și i-au prescris un tratament cu antidepresive și pastile de reglare a emoțiilor.

Acum a început să se simtă mai bine, în urma tratamentului, doar că lipsa banilor nu i-a permis să meargă în continuare la psihiatru și a renunțat la ședințele costisitoare.

Tânărul și-a dat seama, însă, că nu vrea să se lase doborât și că vrea să lupte pentru sănătatea lui, căci are lângă el prieteni care îl ajută să depășească momentele grele pe care le traversează acum. Iar asta o demonstrează și prin mesajul postat în urmă cu câteva ore pe contul său de Instagram: „Nu voi renunța la mine!!!” .

David Pușcaș dă vina pe mama lui pentru tot ce i se întâmplă acum

David Pușcaș o învinovățește pe mama lui pentru toată situația în care a ajuns și spune că tot ce trăiește acum este cumva o urmare a suferinței pe care a trăit-o pe vremea când era doar un copil. Fiul Luminiței Anghel declara în urmă cu câțiva ani că tatăl lui nu mai vorbește cu el de la 18 ani, iar cu mama lui nu mai ținea legătura de mai bine de șapte ani, la vremea aceea. Lucrurile nu par să se fi schimbat odată cu trecerea anilor, între mamă și fiu.

”În momentul ăsta viața mea e mult mai ok, n-am fost deloc bine în trecut, până acum o lună. Am fost pe antidepresive vreo patru luni, am fost pe pastile de reglare de emoții pentru că am fost diagnosticat cu bordeline. Am fost și la psihiatru, am mers vreo două săptămâni, dar n-am mai continuat pentru că n-am avut bani să le continui, însă mi-a prescris o pungă de medicamente.(...)

Toate aceste stări s-au produs din tot trecutul meu cu mama, din copilăria mea, toate au venit acum în viața de adult, abia acum la 25 de ani m-a lovit rău de tot, am realizat tot ce mi s-a întâmplat, un trecut oribil.

Am început să mănânc prost, am ajuns pe pastile, Sarah JSun, prietena mea, care e ca îngerul meu păzitor, îmi e prietenă, soră, ce vrei tu, ea a urlat la mine ca să pun stop și să îmi revin ”, a declarat David Pușcaș, în urmă cu câteva zile, pentru spynews.ro.