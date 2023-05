Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a primit diagnosticul de la medici! David Pușcaș o învinovățește pe mama lui pentru starea în care a ajuns: „Mi-a prescris o pungă de medicamente”

In articol:

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, s-a confruntat cu momente desprinse parcă din filmele de groază în ultimele luni. Tânărul a fost la pământ și a suferit mult din cauza problemelor de sănătate.

David Pușcaș a primit diagnosticul de la medici

Acum, însă, totul a luat o întorsătură surprinzătoare, după ce medicii i-au pus diagnosticul și a început să se simtă puțin mai bine.

Tânărul de 26 de ani a fost diagnosticat cu bordeline, o tulburare de personalitate care se manifestă prin furie, crize, dar și frica de a nu rămâne singur, astfel că i s-a prescris un tratament cu antidepresive și pastile de reglare a emoțiilor. Bărbatul a mers un timp și la un psihiatru, însă a renunțat imediat la idee din cauza banilor.

”În momentul ăsta viața mea e mult mai ok, n-am fost deloc bine în trecut, până acum o lună. Am fost pe antidepresive vreo patru luni, am fost pe pastile de reglare de emoții pentru că am fost diagnosticat cu bordeline. Am fost și la psihiatru, am mers vreo două săptămâni, dar n-am mai continuat pentru că n-am avut bani să le continui, însă mi-a prescris o pungă de medicamente”, a explicat David Pușcaș, pentru spynews.ro.

David Pușcaș susține că tot ce trăiește acum e din cauza trecutului său nefericit. Stările urâte cu care s-a confruntat în ultima perioadă sunt oglindirea a ceea ce a trăit în copilărie alături de mama sa. Bărbatul este recunoscător, însă, că prietena sa l-a ajutat să depășească aceste trăiri și i-a fost alături în toate aceste luni grele.

”Toate aceste stări s-au produs din tot trecutul meu cu mama, din copilăria mea, toate au venit acum în viața de adult, abia acum la 25 de ani m-a lovit rău de tot, am realizat tot ce mi s-a întâmplat, un trecut oribil. Am început să mănânc prost, am ajuns pe pastile, Sarah JSun, prietena mea, care e ca îngerul meu păzitor, îmi e prietenă, soră, ce vrei tu, ea a urlat la mine ca să pun stop și să îmi revin”, a mai zis tânărul.

David Pușcaș s-a angajat și s-a mutat într-o nouă locuință

Fiul Luminiței Anghel a decis că trebuie să facă o schimbare în viața sa și să ia totul de la zero. S-a angajat la un brand de haine și chiar s-a mutat într-un nou apartament, renunțând la cel în care avea doar amintiri urâte.

”Lucrez pentru un brand de haine în momentul de față, fac absolut tot, online, vânzări, shooting, promovarea firmei, îmi place foarte mult, îmi place tot ce înseamnă artă. M-am mutat în sfârșit din garsoniera groazei, unde mă mutase mama, m-am mutat într-o garsonieră super luxoasă, am geam de sticlă la baie, plasmă. Eu de când am plecat de la mama n-am avut chestiile astea, m-a mutat ea unde a considerat că e mai ieftin, dar acum m-am mutat și eu bine, îmi plătesc singur absolut tot”, a mărturisit David Pușcaș.

David Pușcaș este activ și în mediul online, în special pe contul său de TikTok. Când termină programul se grăbește să ajungă acasă, unde își face ordine și mai apoi se aranjează pentru a intra live. Oamenii îl recunosc, însă susține că este deranjat deja de întrebările despre mama sa adoptivă, Luminița Anghel, care au ajuns să fie deja prea dese.

”Când termin munca merg acasă, mă aranjez, am grijă de mine, am avut o perioadă în care nu îmi mai păsa deloc de felul în care arăt, acum mă duc acasă și fac curat, îmi place să mențin ordine, intru pe TikTok, fac live-uri pe Tik Tok, toată lumea mă întreabă tot timpul de mama, oamenii mă recunosc, dar deja m-am săturat să mă întrebe toată lumea de ea”, a mai adăugat tânărul.

