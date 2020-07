Mesajul plin de disperare al unui actor afectat de criza COVID-19

In articol:

Pandemia de coronavirus nu a fost deloc blândă și pe unii oameni chiar i-a afectat din punct de vedere financiar. Mulți oameni și-au pierdut slujbele în această perioadă și au fost nevoiți să se reprofileze sau să învețe să se descurce cu mai mulți bani.

Este și cazul unui actor care în timpul pnademiei de coronavirus a ajuns să fie el stâlpul familiei. Tatăl lui a fost dat afară, iar mama lui nu poate munci pentru că trebuie să aibă grijă de copilul mai mic.

Astfel, ajuns la fundul sacului, actorul a decis să ceară ajutor de la prietenii din mediul online.

Mesajul plin de dispareare al unui actor afectat de criza COVID-19

„Scriu pe acest grup după câteva zile de analizat situația. Am o situație destul de precară în momentul ăsta și au apărut niște evenimente peste care nu pot trece fără puțin ajutor financiar. Dacă vrea cineva să mă ajute cu o sumă cât de mică, sub formă de împrumut, aștept mesaj în privat. Îmi e rușine să expun totul aici. Îmi e rușine de toată nebunia asta”, a scris tânărul actor, pe o un site de socializare.

Contactat de reporterii SPYNEWS actorul a povestit cum a ajuns în această situație disperată: „Sunt actor și instructor de teatru. Nu îmi prinde foarte bine situația.... Tatăl meu nu mai lucrează, a fost dat afară de vreo două luni și cred că trecem prin cea mai urâtă perioadă. Singurul salariu l-am avut eu, din patru membri. Mama nu lucrează, fiindcă are grijă de fratele meu, care este mic.

Problema mare a fost cumva la bunica mea și la mine, cu ceva tratamente medicale. Vă pot arăta chitanțe că numai eu am cheltuit 800 de lei la doctor, săptămâna trecută. Mai am câteva consulturi și, efectiv, nu am bani de ele. Mă fac de rușine... În casă nu mai avem bani nici de noi, ce să mai zic de consultații medicale... Îmi e rușine de tot ce se întâmplă, dar nu am altă variantă. Sper să mă împrumute cineva, măcar cu 20 de lei”, a declarat actorul.