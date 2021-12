Mesajul sfâșietor primit de Niculina Stoican: "Săracul Petrică Mîțu Stoian se va bucura din Cer dacă îl luați pe el în locul lui". Ce i-au reproșat fanii după moartea interpretului

In articol:

Moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoina a lăsat un gol în inimile multor români, cât și artiști din România. Despre Niculina Stoian și Petrică Mîțu Stoian s-a scris că ar fi avut o relație dificilă în spatele camerelor de filmat, însă artista a negat vehement aceste acuzații.

Interpeta de muzică populară a fost una dintre cele mai implicate persoane în timpul funeraliilor organizate în memoria lui Petrică Mîțu Stoian.

Artista a fost recent criticată pe rețelele de socializare, după ce a postat mai multe fotografii din timpul filmărilor pentru o ediție specială de sărbători. Internauții nu au putut să nu observe și să simtă lipsa unui artist important: Petrică Mîțu Stoian. Niculina Stoican și colegii ei de breaslă au fost criticați pentru că l-au uitat mult prea repede pe regretatul artist.

„Felicitări pentru emisiune, dar tare repede l-ați uitat pe dragul nostru Petrică Mîțu Stoian”, „Lipsește un om, un singur om... Aș vrea să dedicați cumva acest Revelion lui, maestrului Petrică”, „Ce îi pasă ei de omul ăla, nici cu gașca lui nu mai colaborează, nu se vede?”, „Bună seara, foarte frumos, dar era și mai frumos dacă era și Petrică. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

O altă fană a artistului a propus că pentru a îl comemora cum trebuie pe artist, pe scenă ar fi trebuit adus Alin Gabriel Matei, considerat fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian.

„Felicitări pentru tot și succes la toți, dar să-l luați și pe Alin Gabriel Matei, că săracul Petrică Mîțu Stoian se va bucura de acolo din Cer dacă vede că îl luați și pe el în locul lui. Să nu-l uităm niciodată pe Petrică al nostru drag... nu îmi vine să cred că nici acum că nu mai este printre noi, vei rămâne în inimile noastre toată viața”, a mai transmis o fană a regretatului artist.

Niculina Stoican, dezvăluiri despre prietenia pe care a avut-o cu Petrică Mîțu Stoian

După moartea lui Petrică Mîțu Stoian, impresarul Doru Gușman a acuzat-o pe Niculina Stoican că „îl umilea” pe regretatul artist. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, interpreta de muzică populară anegat vehement orice acuzație și a vorbit despre relația de prietenie specială dintre cei doi.

„Noi vorbeam foarte multe, dar lumea aceasta mar eși rea, tocmai ca să ne vedem de relația noastră. Noi știam tot, absolut tot și noi ne întâlneam și bârfeam, povesteam diverse lucruri, ne amuzam. Strângeam în jurul nostru acea lume fățarnică, zâmbeau și ne spuneau diverse lucruri. Prietena mea este Victorița Lăcătuș, eu și Petrică Mîțu am fost unul pentru celălalt stâlpii Mehedințiului în lume. Eu îl știam undeva, el mă știa pe mine undeva și restul nu conta. N-avea importanță. Știu că și acum este undeva și sunt împăcată că am făcut ce trebuie pentru el, că l-am onorat așa cum a fost relația noastră(...) În afară de ce am făcut în instituție, am gândit singurică fiecare moment pentru el. Noi am stat și am făcut de veghe la căpătâiul lui, am vorbit cu toții, am fost eu, fosta lui soție Carmen, familia de la Pitești, băiatul despre care spunea că e fiul său de suflet”, a povestit cântăreața de muzică populară.

