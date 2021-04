Mesajul sfâșietor transmis de o mamă al cărei copil are autism. Au fost umiliți și dați afară din magazin: ”Este strigător la cer”

In articol:

Carmen, mamă a unui copil cu autism, a fost discriminată și umilită la intrarea într-un magazin din Satu Mare. Femeia, o cunoscută activistă și reprezentantă a Asociației Castelul Erhard (pentru ajutorarea copiilor cu autism), a povestit cu multă tristețe cum ea și copilul ei au fost respinși și dați afară dintr-un spațiu comercial.

Mămica copilului cu autism spune că este strigător la cer ca-n anul 2021 să fii discriminată și umilită în acest mod doar pentru că ai un copil cu handicap.

Mesajul sfâșietor transmis de o mamă, al cărei copil are autism[Sursa foto: PixaBay]

Redăm mesajul integral al mamei copilului cu autism

”Ai un copil cu autism? N-AVEȚI VOIE SĂ INTRAȚI!!! VĂ ROG IEȘIȚI!!! Da da..exact cum ai citit… s-a întâmplat astăzi, 06.04.2021., între orele 14.45-15.00, la aleea de second hand-uri (nu îmi amintesc cum se numește strada), care începe de la Piața Mare și merge spre parcul central… Da, am un copil cu autism, da, este puțin neliniștit, da nu făcea gălăgie cine știe cât de mare ca să merităm să fim tratați chiar în haĺul asta…

Deci am intrat la “magazinul” din chestie… copilul, da, țipa.. doar foarte puțin… poate cuiva fără un pic de răbdare era enervant. Da, sincer nu am vrut să petrecem toată ziua acolo…Cum am intrat “doamna” brunetă imediat mă întreabă: “Dar care-i problema cu copilul?” …”Are autism” -răspund eu… “Atunci n-aveți voie să intrați, VA ROG IEȘIȚI!!!” și arată spre ușă… POFTIM??? Întrebăm ..chiar nu mi se părea real ceea ce am AUZIT… “N-AVETI VOIE SĂ INTRAȚI, IEȘIȚI!!!” … am rămas șocată… M-am uitat în ochii ei (sigur a înțeles din privirea mea la ce m-am gândit și unde o trimiteam) și fără să scot un cuvânt am ieșit cu copilul din magazin… Da, puteam să fac scandal, dar nu e de mine… totuși, nu m-a lăsat gândul… trebuia să povestesc… poate nu-i important nimănui…

Dar în 2021 să fii discriminată și umilită în haĺul ăsta fără să faci nimic rău, numai pentru că ai un copil cu handicap este foarte foarte trist… Este strigător la cer cât de umiliți și netratați corespunzător sunt acești copii cu un anume grad de handicap… Sunt niște copii minunați… ar fi destul niște OMENIE și ÎNȚELEGERE… Eu și copilul meu ne continuăm viața, nu am luat la suflet… dar, totuși… Este foarte trist…”Ce pot eu să mai adaug?… Pe cât posibil, evitați magazinul respectiv…Și haideți să o facem pe “doamna brunetă” vedetă…”.