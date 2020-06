In articol:

Viorica de la Clejani a avut din nou o ieșire nervoasă în public, după ce, în urmă cu o săptămână, i-a udat cu un furtun cu apă pe juranliștii din fața casei. De această dată, cântăreața a a izbucnit în timp ce soțul ei, Ioniță de la Clejani, oferea un interviu în direct. Atunci, cântăreața a implorat ca familia ei să fie lăsată în pace, de teamă că tot acest scandal o va afecta pe Margherita și va ajunge să facă ceva nesăbuit.

Deși se află în atenția presei și în mijlocul unui scandal care îi afectează pe părinții ei, Margherita de la Clejani continuă să aibă un comportament din ce în ce mai bizar. Mesajele pe care ea le public pe rețelele de socializare atrag și mai mult atenția asupra schimbărilor din ultima vreme. „Mai bine mort decât comunist”, scria în imaginea pe care Margherita a făcută publică în urmă cu puțin timp.

Margherita a provocat un accident în București în urmă cu o săptămână

În dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, Margherita de la Clejani a provocat un accident rutier. Într-un moment de neatenție, tânăra a intrat cu mașina într-un alt autoturism parcat regulamentar. La fața locului s-a deplasat un echipaj de Poliție. Tânăra nu consumase alcool, dar comportamentul ei a trezit suspiciuni oamenilor legii, așa că a fost condusă la IML. În urma analizelor, s-a aflat că artista avea în organism heroină, un drog de mare risc.

Când au plecat de la secția de poliție, Margherita de la Clejani și tatăl ei, Ioniță de la Clejani, au declarat că nu a fost testată pozitiv pentru substanțe interzise și că nu s-a deschis un dosar penal. Spusese lor au vent însă în contradicție cu declarația de presă oficială făcută de polițiști la scurt timp după accidentul care a dus-o pe tânără în primele pagini ale presei.

Ioniță de la Clejani, primele declarații despre accidentul în care a fost implicată Margherita

„Eu stiu ca Marga nu consuma droguri, clar. Nu exista asa ceva si va spun in calitate de tata. Am inceput o ancheta pentru ca nu pot lasa lucrurile asa. Noi suntem o familie unita, suntem oameni care 25-30 de ani am lucrat ca sa fim in atentia dumneavoastră si va multumesc ca sunteti aici si imi permiteti sa imi expun punctul de vedere.

Cu cine a fost Marga in masina si daca Marga a consumat ceva este intrebarea cea mai inteligenta pe care am primit-o pana acum! Ca spun sincer, nu a consumat droguri. Multumesc lui Dumnezeu ca Marga e bine, nu s-a intamplat o nenorocire. Intr-un accident rutier pot fi victime, nu s-a intamplat, a lovit o masina, s-a stricat”, a declarat Ioniță de la Clejani despre scandalul în care este implicată fiica lui, Margherita.

