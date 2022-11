”Mi-a dat totul peste cap” Theo Rose i-a schimbat viața lui Bogdan de la Ploiești. Manelistul face destăinuiri neștiute până acum: ”Nu este ceea ce pare”

In articol:

Bogdan de la Ploiești este acum un nume răsunător în lumea manelelor. Artistul face bani cu gramadă datorită talentului său, are o mulțime de fani și la fel de multe evenimente.

Dar ce nu știe multă lume este faptul că Bogdan de la Ploiești s-a apucat de cântat fără a avea vreun talent în acest sens, ci doar pentru a se putea întreține.

Bogdan de la Ploiești ajutat profesional de colaborarea cu Theo Rose

Astfel a ajuns să muncească și să-și perfecționeze vocea, să-și deschidă propriul studio muzical, să investească în el și în dorințele sale, ca mai apoi să ajungă în top.

Deși recunoaște că pentru ceea ce are și este astăzi nu a primit niciun ajutor, căci, menționează el, în lumea din care vine invidia este la tot pasul și mulți ar fi vrut să-l vadă la pământ.

” A fost foarte de mult de muncă și încă este greu. Niciodată nu este ceea ce pare, în spatele unei povești de succes, cred că la fiecare om sunt foarte mulți ani de muncă. Au fost ani de zile în care mă duceam, urcam pe scenă și pur și simplu râdeau de mine. Nu mă ajutau, în domeniul ăsta al nostru e foarte, foarte greu. Oamenii sunt invidioși, se uită în curtea vecinului tot timpul. Întotdeauna am știut că voi ajunge bine. Sunt un om foarte ambițios, în momentul în care îmi propun ceva nu mă las până nu iese”, a spus Bogdan de la Ploiești ” la televizor.

Chiar și așa, cu muncă, dorință și ambiție la purtător, Bogdan de la Ploiești, până în urmă cu doi ani, nu s-a bucurat de un mega succes.

El mărturisește public că parcursul său în muzica i-a fost schimbat total de Theo Rose. Mai precis, prima colaborare cu celebra artistă l-a urcat pe culmile succesului.

Astfel că, dacă înainte de lansarea piesei avea de gând să părăsească România pentru a deveni om de afaceri peste hotare, imediat după, viața sa a luat un alt curs. Unul la care a visat mereu: să fie celebru, plin de bani, iubit de multă lume și dezvoltându-se profesional.

„Ne-a surprins ”Fără tine”, că am atins niște cifre foarte mari. Avem 100 și ceva de milioane de vizualizări. Eu înainte de piesa aia trebuie să plec, să mă mut din țară, în Elveția. Voiam să mă mut acolo, am eu o legătură cu țara asta. Mi-am dorit să fac un restaurant acolo. A venit piesa asta și mi-a dat totul peste cap. Am întâlnit o altă familie, am o întreagă echipă. Noi avem o chimie foarte mare”, a povestit celebrul manelist.