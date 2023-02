"Mi-a oferit Dumnezeu cât nu aș fi gândit eu vreodată". Constantin Enceanu mărturisește care este cel mai mare regret al său | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Constantin Enceanu este o săptămână cât se poate de încărcată.

Îndrăgitul interpret de muzică populară și-a serbat ziua de naștere, dar a avut parte și de multe proiecte în plan profesional. Constantin Enceanu a împlinit 59 de ani, iar ziua de naștere l-a prins mai mult pe drumuri.

Artistul a acordat un interviu de excepție pentru WOWbiz.ro și ne-a mărturisit ce își dorește cu această ocazie, cum va petrece, dar și care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit de la soție și familie. Îndrăgitul interpret este în centrul atenției când vine vorba de ziua de naștere.

Constantin Enceanu are o carieră impresionantă și cântă de mai bine de 20 de ani. Artistul a știut întotdeauna cum să ajungă la sufletul publicului, iar fanii îl apreciază și ascultă cu orice ocazie.

Constantin Enceanu, împlinit pe toate planurile

Artistul a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit că se simte împlinit pe toate planurile.

Constantin Enceanu nu este pretențios, își dorește doar sănătate și fericire de ziua lui, căci restul lucrurilor spune că le-a primit deja și nu ar avea ce altceva să mai ceară.

"Ce să îmi doresc de ziua mea, îmi doresc sănătate și să mă bucur de familia mea frumoasă, de toate realizările mele, de aprecierea publicului așa cum m-am bucurat și până în prezent. În rest, sincer, nu îmi mai doresc nimic.

Vreau doar sănătate și să mă bucur de toate cele pe care le-am enumerat", a mărturisit Constantin Enceanu, pentru WOWbiz.ro.

Constantin Enceanu a dezvăluit care a fost cel mai frumos cadou

Familia este pe primul loc pentru Constantin Enceanu și se pare că aceștia știu exact cum să îl răsfețe când este ziua lui de naștere. Artistul primește numeroase cadouri, iar de-a lungul timpului a primit foarte multe daruri de la soție și copii.

Totuși, nimic nu se compară cu un ceas care l-a impresionat peste măsură și pe care l-a primit în dar într-un an, de la soția lui și de la copii. Toți au depus un mic efort și i-au oferit artistului un ceas pe care nu se aștepta să-l primească.

"Cel mai frumos cadou l-am primit din partea fiicei, a ginerelui, a nepoților și a soției. Este vorba despre un ceas destul de valoros. Pe mine m-a surprins gestul și când am văzut că au dat atâția bani pe el. Mă bucur de cadoul acesta de fiecare dată și îl port cu drag", ne-a mărturisit Constantin Enceanu.

Ce regrete are Constantin Enceanu la 59 de ani

Constantin Enceanu este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din România și mărturisește că Dumnezeu i-a dat mai multe lucruri decât și-ar fi putut imagina vreodată ca va primi.

"Regret că mi se pare că trece timpul prea repede. În rest, nu regret nimic din ceea ce am făcut. Am fost genul de om care mi-am calculat toate lucrurile pe care mi-am dorit să le fac, iar Dumnezeu mi-a ajutat și mi-au ieșit așa cum mi-am dorit.

Ceea ce spun eu, am pus și într-un cântec intitulat "Ce să îți mai cer Doamne ție că mi-ai dat cât n-am gândit". Mi-a oferit Dumnezeu cât nu aș fi gândit vreodată că o să îmi ofere, dar asta pentru că la mijloc sunt multă muncă, seriozitate și toată familia a tras la căruță în același sens", ne-a dezvăluit el.

De ce își serbează Constantin Enceanu ziua cu "întârziere"

Deși ziua lui Constantin Enceanu a fost în data de 16 februarie, artistul a mărturisit că petrecerea o va organiza cu întârziere. Este ocupat cu spectacolele, iar mulți dintre cei dragi nu ar putea oricum să ajungă la eveniment săptămâna aceasta.

" Ziua de naștere am petrecut-o mai mult pe drumuri, am fost la București unde am avut filmări, miercuri m-am întors de la Sibiu. Voi sta mai liniștit săptămâna viitoare, când voi alege o zi în care să îmi strâng o parte din prieteni lângă mine, familia și nepoții pentru că și ei pleacă acum în vacanță la schi în Serbia și nu îi am lângă mine acum.

Tocmai de aceea am zis că mai bine amân această petrecere pentru săptămâna viitoare când toată lumea vreau să fie lângă mine, o petrecere mai restrânsă, cu prietenii mei de suflet. Am evenimente și este o perioadă în care nu am deloc timp", a mai explicat el.

