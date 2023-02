Cutremurul din Oltenia, moment de panică pentru vedete! "Am ieșit afară desculță". Artiștii ne-au dezvăluit cum au trăit seismul de 5.7 grade | EXCLUSIV

In articol:

În cursul zilei de marți, un cutremur puternic s-a resimțit în zona Olteniei. Seismul cu o magnitudine de 5.7 grade pe Scara Richter s-a produ la Târgu Jiu, la o adâncime de 6.3 kilometri.

Seismul s-a simțit puternic și la Craiova, acolo unde oamenii au ieșit în stradă în primele minute de la producerea lui, pentru a se proteja, dar și pentru a verifica dacă autoturismele pe care le dețin au suferit pagube. La Târgu Jiu au căzut mai multe cărămizi pe carosabil, distrugând un autoturism.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artiștii de la Craiova, iar Mariana Ionescu Căpitănescu și Constantin Enceanu au dezvăluit cum au fost pentru ei și pentru familiile lor cele câteva secunde.

Mariana Ionescu Căpitănescu descrie cutremurul din Oltenia

Mariana Ionescu Căpitănescu se afla în casa de la Craiova în momentul cutremurului și a descris momentul pentru jurnaliștii WOWbiz.ro. Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că a ieșit imediat în curte, împreună cu soțul ei.

"Luni am crezut că e o întâmplare. Am simțit o stare de amețeală așa, parcă nu aveam stabilitate pe picioare. Am dat-o pe o stare de amețeală, dar apoi a venit băiatul meu de la mansardă și mi-a spus: Mami a fost cutremur. Atunci am realizat eu de ce m-am simțit amețită.

Marți am simțit cutremurul, stăteam pe canapea în sufragerie cu soțul meu și pe telefon eram cu băiatul. Am simțit că se mișcă, o trepidație, o mișcare diferită față de cum m-ar fi luat pe mine amețeală sau alt gen de mișcare. A fost o mișcare ca o trepidație. M-am uitat la lustră și se mișca și lustra și bineînțeles că i-am spus soțului și am ieșit imediat amândoi afară.

Am ieșit afară desculță și stăteam în curte și mă uitam la casă, așteptam replicile. M-am speriat foarte tare pentru că văd că deja nu e de glumă. A fost și luni, a fost și marți, iar apoi se pare că au mai fost niște replici, dar mai slăbuțe(...) Este o stare și o situație de îngrijorare la toată lumea. Parcă noi, oltenii, suntem vizați și plăcile numai la noi se mișcă. Sperăm să nu mai fie nicio replică și să fim norocoși. Acum și o frunză când văd că se mișcă prin curte am impresia că e cutremur", a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Constantin Enceanu se afla la Sibiu în momentul cutremurului

Îndrăgitul interpret de muzică populară se afla la Sibiu în timpul cutremurului de marți, însă fiica acestuia și soțul ei au trăit seismul în trafic, la Craiova.

Constantin Enceanu ne-a mărturisit că mișcările s-au simțit inclusiv la Sibiu, iar se afla împreună cu soția lui la un restaurant atunci când a început.

"Eu sunt la Sibiu acum, unde am un spectacol. Eu și soția mea ne pregăteam să servim masa de prânz, mai târziu ce-i drept, dar am avut repetiții și am terminat mai târziu așa că atunci am mers la masă.

Pe la trei și ceva ne-am dus la un restaurant din centrul Sibiului. Eu stăteam cu fața către fereastră, iar soția cu fața către mine și automat către mijlocul sălii.(...) La un moment dat, am văzut glastrele cu mușcate de la fereastră că se mișcă și am văzut un tremurat. Întâi am crezut că este vreun tramvai care trece pe lângă clădire și în general așa se simte când trece tramvaiul.

Am văzut că mișcarea a început să se intensifice și am tăcut din gură să nu o panichez pe soție, tocmai pentru că ei îi e frică de cutremure. Când am văzut că a început să se miște și masa soția a zis: cred că e cutremur. Ea a văzut că clienții de la mesele învecinate s-au ridicat în picioare.

Eu am zis că nu cred, am încercat să o liniștesc și apoi i-am zis că totuși cred că a fost cutremur pentru că am văzut cum se mișcă mușcatele de la ferestre cu glastrele. Ne-am continuat masa liniștiți apoi. Să sperăm că Dumnezeu ne mai lasă să ne mai liniștim că deja a băgat panica în noi", a mărturisit îndrăgitul artist, pentru WOWbiz.ro.

Fiica artistului se afla însă la Craiova și a simțit cutremurul în trafic, alături de soțul ei.

"La Craiova, fiica mea era în mașină cu ginerele și tot așa, inițial au crezut că trece pe lângă ei o mașină cu gabarit mare. Le tremura mașina, ei fiind în parcare. Au realizat că e cutremur atunci când au văzut că deja se mișcă totul în jur.

La Craiova s-a simțit destul de rău, aici la Sibiu nu mi s-a părut că s-a simțit așa de puternic", a mai dezvăluit Constantin Enceanu, pentru WOWbiz.ro.

