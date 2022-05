„Mi-am dat seama în pandemie că trebuie să avem și alte surse de venit!” Daniela Gyorfi își pregătește retragerea din muzică? | EXCLUSIV

In articol:

După o perioadă liniștită petrecută de sărbători în familie, Daniela Gyorfi este pregătită să „atace” sezonul estival cu cât mai multe concerte în toată țara, însă ea și soțul George Tal au un ochi ațintit și către viitor cu noi afaceri care să aducă bani și în afara muzicii.

Artista a petrecut Paștele într-un mod la care nu se aștepta, dar care a fost, în cele din urmă, cel mai bun ca să-i dea moralul de care are nevoie după o perioadă mai dificilă în pandemie. Alături de familie și de bunul său prieten Boby, cu care are o colaborare promițătoare în studio și pe scenă, Daniela Gyorfi a uitat de muncă pentru câteva zile. Culmea este că nu pandemia i-a anulat evenimentele planificate la Londra, însă nu pune la suflet, pentru că știe că urmează o perioadă ocupată din punct de vedere al concertelor.

„Trebuia să plec în Anglia de Paște și, din păcate, soacra patronului localului respectiv este grav bolnavă și s-a amânat. Am avut biletele de avion, mi-au dat oamenii banii și așa mai departe, dar s-a amânat evenimentul. Am evenimente săptămână de săptămână, am agenda OK. Bine...nu este ca înainte de pandemie, lucrurile s-au mai schimbat. Vine vara...sănătoasă să fiu, să pot să le duc! Pe 8 mai sunt la Brașov. Eu și Boby cântăm și separat, dar și împreună, și mă bucur mult că mai cântăm și împreună. Avem un proiect și am văzut că, ușor, ușor, lumea ne cere și la pachet, ca să spun așa”, a dezvăluit Daniela Gyorfi pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi: „Pe lângă muzică, mai trebuie să mai facem ceva.”

Deși se bucură să fie din nou pe scenă și să vadă publicul la spectacole, fără restricții, cântăreața e conștientă că nu putem vorbi încă despre pandemie la trecut. Ultimii doi ani și jumătate au venit la pachet și cu mari eforturi financiare pentru Daniela Gyorfi și familia ei, așa că ea și soțul ei au decis să își facă un plan de rezervă, în cazul în care muzica nu va mai fi principala sursă de venit.

„China a început iar cu restricțiile, acum e toată nebunia asta cu hepatita...trăim vremuri incerte! Într-un fel percepi lucrurile la 20 de ani, când n-ai nicio grijă și trăiești pe spatele părinților, și altfel percepi la 50 de ani, când ai copii, când ai familie. Ai niște obligații, despre asta este vorba. Când ești matur și ai familie, lucrurile stau altfel. Ne-am mutat recent și, în afară de asta, ne-am făcut și două afaceri în Centrul Vechi. Avem două cluburi. Pe lângă muzică, mai trebuie să mai facem ceva. Mi-am dat seama în pandemie că trebuie să avem și alte surse de venit”, a mărturisit Daniela Gyorfi pentru WOWbiz.ro.