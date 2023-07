„Mi-am îmbrățișat visul” Ce a povestit Majda Aboulumosha despre întâlnirea cu tatăl ei, pe care l-a crezut mort timp de 25 de ani? Bărbatul a părăsit-o când avea doar un an! „L-am tot căutat”

In articol:

Majda Aboulumosha are 35 de ani și o carieră de succes în televiziune. În prezent este foarte fericită alături de iubitul ei, Mihai, dar și de fiica ei din căsnicia anterioară, Jacqueline. Majda apare întotdeauna cu zâmbetul pe buze și îi încântă pe telespectatori cu buna sa dispoziție, însă puțină lume cunoaște drama prin care vedeta a trecut în viața sa.

Celebra prezentatoare TV a fost părăsită de tatăl ei la vârsta de doar un an, atunci când bărbatul a decis să plece de lângă Majda și mama ei. Timp de 25 de ani, vedeta a crezut că tatăl ei este mort, dar a sperat totuși, ca acest lucru să nu fie adevărat. Majda Aboulumosha nu s-a gândit niciodată că a fost abandonată și l-a căutat tot timpul pe bărbatul care a contribuit la conceperea ei. Prezentatoarea TV nu și-a pierdut speranța că într-o zi se vor vedea și se vor îmbrățișa. În urmă cu 6 ani, Majda a primit un telefon în care era anunțată că tatăl ei este in viață, iar ea nu a stat deloc pe gânduri și a mers să îl viziteze.

Citește și: Bat clopotele de nuntă pentru Majda Aboulumosha?! Vedeta a vorbit despre momentul în care va îmbrăca rochia de mireasă: „Este un lucru frumos care se întâmplă”

„Nu cred că am folosit niciodată termenul: sunt abandonată! Am spus că a plecat. Asta înseamnă că a fost alegerea lui, doar că în inima mea mereu mi-am dorit să-i strâng mâna, să văd cine mi-a dat viață, fără să judec, doar ca să apară piesa din puzzle-ul meu incomplet. Nu am încetat niciodată să cred în visul meu, chiar și atunci când mi-au spus că nu mai e în viață. Nu am judecat și i-am mulțumit Lui Dumnezeu că mi-a fost alături”, a declarat Majda Aboulumosha pentru Viva.ro.

Citeste si: „Titlul meu oficial sau neoficial era de amantă”. Mădălina Crețan, dezvăluiri sincere despre relația în care era implicat Nosfe, atunci când au decis că vor fi împreună- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Este stare de alertă. Ce fac avioanele rusești- stirileprotv.ro

Majda Aboulumosha și tatăl ei [Sursa foto: Instagram]

Cum a decurs întâlnirea dintre Majda și tatăl ei

După 25 de ani în care a crezut că tatăl ei nu mai este în viață, Majda Aboulumosha a trecut prin clipe emoționante, aflând că, de fapt, bărbatul trăiește. Celebra prezentatoare TV nu a așteptat nicio secundă, și-a luat mama cu ea și au mers în Libia, acolo unde tatăl vedetei și-a refăcut viața, având o altă familie. Întâlnirea dintre ei a avut loc acum 6 ani, la două zile după Crăciun, iar Majda vorbește și acum cu mari emoții despre momentele fericite de care a avut parte.

„M-am dus la aeroport însoțită de mama mea, fix la două zile după Crăciun. Știi… când eram eu mică, tot timpul îi scriam lui Moș Crăciun că vreau să iau masa cu familia mea, că nu vreau cadouri. Am luat masa de Crăciun cu familia mea după 25 de ani, dar măcar am luat-o, iar mami a fost acolo, lângă mine, cu toate că sigur nu i-a fost ușor, pentru că și-a amintit de vremurile când a rămas cu mine în brațe și trebuia să înceapă o nouă viață. Ce-am simțit?! Multă emoție, care nu poate fi descrisă în cuvinte”, a mai povestit vedeta.

Citește și: Laurette și Majda Aboulumosha nu-și mai vorbesc de șase ani. Mărul discordiei dintre cele două este fostul iubit al modelului, actualul prezentatoarei: „Fetița se duce la tatăl ei, în vizită, nu la ea”

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Chinul Danei Roba nu a luat sfârșit. Cele mai noi detalii despre starea ei de sănătate după ce a fost atacată nemilos: "Îmi este foarte umflat"- radioimpuls.ro

Majda Aboulumosha a mărturisit că, deși tatăl ei nu a contribuit deloc la creșterea sa, ea nu are nimic să îi reproșeze. Vedeta se bucură acum de prezent și a dezvăluit că are 7 frați din partea tatălui ei, care s-a recăsătorit în Libia, dar Majda încă nu a avut ocazia să îi cunoască.

„Toate au un curs al vieții. Am șapte frați pe care încă nu i-am cunoscut. Nu i-am reproșat nimic și nici nu o să o fac. Timpul care a trecut a rămas în urmă, nu merge înainte. Trebuie să te bucuri de prezent”, a mai declarat Majda Aboulumosha.