"Mi-au dat lacrimile!" Lidia Buble a trecut printr-o experiență cu adevărat dureroasă. Nu a crezut că i se poate întâmpla una ca asta

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Lidia Buble a strâns o comunitate impresionantă în mediul online. Artista obișnuiește să-și țină fanii la curent cu toate momentele importante din viața ei și să le dezvăluie detalii mai puțin cunoscute în spațiul public.

Așa s-a întâmplat și de această dată. Vedeta le-a povestit celor de acasă că a trăit o experiență de-a dreptul dureroasă din cauza unei decizii de moment, iar ce a urmat a făcut-o să verse lacrimi amare.

Citește și: ”Mă bucuram când aveam un pic de burtică” Cât de mult a slăbit Lidia Buble după competiția din junglă. Artista recunoaște la ce truc a apelat când hainele au început să îi cadă de pe ea

Prin ce a fost nevoită să treacă Lidia Buble pentru un piercing?

Lidia Buble și-a familiarizat fanii, de-a lungul timpului, cu stilul ei nonconformist, însă de data aceasta a reușit să îi ia prin surprindere. Artista le-a dezvăluit celor care o urmăresc în mediul online că și-a făcut un nou piercing în ureche, iar experiența nu a fost deloc una plăcută.

Cântăreața mărturisește că a fost nevoită să suporte o durere greu de descris în cuvinte, cum n-a mai simțit niciodată: "Vreau să vă arăt ceva de care sunt foarte încântată și pentru care am suferit atât de multă durere ieri. Eu nu am simțit o durere mai mare în viața mea. Norocul meu a fost că am mers să fac treaba asta total inconștientă.

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Citește și: Lidia Buble a făcut în sfârșit anunțul: "Sunt împlinită". Artista radiază de fericire

Mi-am mai făcut, doar că în alte zone. E vorba de un piercing. Măi oameni buni, n-ați înțeles. Efectiv a fost pentru prima oară în viața mea când mi-au dat lacrimile de durere. Și eu sunt foarte rezistentă, n-am d-astea, nu sunt sensibilă. Dar cum a fost durerea asta ieri, Doamne fetește!", a povestit Lidia Buble, pe contul personal de Instagram.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble nu regretă alegerea făcută

Chiar dacă nu a trecut prin momente tocmai plăcute, Lidia Buble susține că nu regretă decizia luată. Recunoaște, totuși, că nu și-ar mai fi făcut piercingul, dacă știa cât de dureroasă este procedura: "Dacă aș fi știut, nu mi-aș mai fi făcut, dacă știam că doare atât de tare. Singurul meu noroc a fost faptul că nu am conștientizat, adică nu m-am gândit că o să doară atât de rău. Nu-mi pare rău că l-am făcut, indiferent că m-a durut mai tare decât la celelalte. Este absolut superb!", a mărturisit Lidia Buble, pe rețelele de socializare.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]