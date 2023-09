„Mi-e foarte dor ” Mama Geta a izbucnit în lacrimi în fața copiilor ei! Nu-și poate reveni după moartea celei mai importante persoane din viața sa

In articol:

Cu puțin timp în urmă, Ileana Sterp a postat în mediul online un filmuleț în care, la un moment dat, a surprins-o pe mama Geta în timp ce vărsa lacrimi amare de tristețe. Toată lumea s-a întrebat care este motivul pentru care a izbucnit în lacrimi, pentru că, aparent, nu ar avea niciunul pentru care să fie tristă.

Iată ce a făcut-o pe mama fraților Sterp să izbucnească în lacrimi, chiar în timp ce se afla în fața casei în care a copilărit alături de cei 12 frați ai săi!

Zilele trecute, mama Geta, Ileana și fiul ei, Iancu, au mers până la casa sa părintească, moment în care toate amintirile din copilărie i s-au răscolit. A început să plângă în momentul în care și-a adus aminte de mama sa, pe care a iubit-o foarte mult, și de care îi este foarte dor. Mama Geta a menționat că cea care i-a dat viață a decedat la vârsta de 73 de ani și că, dintotdeauna, ea a fost cea care a ținut întreaga familie în picioare, o familie mare cu 12 copii, menționând că la casa părintească mai locuiește doar cel mai mic dintre frați, Liviu. Iancu Sterp și-a îmbrățișat mama, consolând-o și înțelegându-i durerea care, la rândul ei, este fiică.

„Aici a rămas fratele meu cel mai mic din 12 frați, Liviu, care și el am înțeles că a contribuit cu multă muncă și cu mult suflet la sala de nunți a Vioricăi. Îmi vine să plâng, că n-o mai găsesc pe mama aici. O să mergem și până la cimitir, cimitirul e chiar acolo, ea a fost sufletul la toată familia și pe tata. A murit la 73 de ani, Dumnezeu s-o ierte, să o odihnească. Mi-e foarte dor de ea. Ea, săraca, era sufletul familiei, era foarte calmă.”, a spus mama Geta în vlogul postat de fiica sa, Ileana Sterp.

Mama Geta, mesaj emoționant în mediul online

În urmă cu doar câteva zile, mama Geta a postat în mediul online un mesaj emoționant, pe care părintele Calistrat Chifan l-a împărtășit tuturor oamenilor. Acesta a sugerat că iubirea și grija față de părinte trebuie să existe necondiționat în sufletul oricărui copil, indiferent de cât de ocupat ar fi în viața de zi cu zi.

„Dacă tu nu-ți iubești mama care te-a alăptat și te-a crescut, atunci ce poți iubi mai mult. Spui așa: «Îl iubesc pe Dumnezeu care nu se vede, dar nu iubesc pe aproapele, care nu se vede.» Nu ești mincinos? Păi femeia aia stă singură sau flămândă sau bolnavă și tu spui că nu ai timp. «Cum să pierd serviciul, eu am familie, trebuie să-mi întrețin familia.» Ia-o la tine și îngrijește-o cum ai fost tu prunc și ai stat doi ani în scutece te-a șters și te-a spălat, așa trebuie să faci și tu, n-ai ce face. Te obligă conștiința creștină.”, a fost mărturisirea părintelui Calistrat Chiafan, pe care Mama Geta a postat-o în mediul online.

