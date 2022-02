„Mi-e frică”! Adela Popescu a vorbit despre cea mai mare teamă a sa. Cu ce se confruntă soția lui Radu Vâlcan

In articol:

Soția lui Radu Vâlcan se numără printre cele mai sincere vedete din showbiz-ul românesc, iar Adela Popescu a intrat în sufletele fanilor ei prin prisma sincerității de care a dat dovată mereu, dar și prin stilul caracteristic de a spune lucrurilor pe nume și de a fi totdeauna ea.

Chiar dacă este mamă a trei copii și pare că nimeni și nimic nu o sperie, ei bine însă, la rândul său, Adela Popescu se confruntă cu o temere, povestind pe îndelete, în cadrul unui interviu, despre această frică.

Adela Popescu: „Nu vreau să mă gândesc constant la frici”

Cunoscuta prezentatoare TV și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vobit pentru Viva.ro, pentru prima dată, despre cea mai mare frică cu care se confruntă. Cu toate că vedeta încearcă să nu se gândească constant la temeri, asta pentru că nu ar mai fi făcut lucrurile pe care le-a realizat până acum, precum întoarcerea la locul de muncă după naștere, dar și venirea pe lume a celui de-al treilea copil, Adela Popescu a mărturisit că există totuși o frică ce uneori nu-i dă pace.

Mai precis, teama ca familia ei, părinții sau oamenii apropiați, să nu pățească ceva. Cu toate acestea, Adela Popescu a explicat că în ultimul an a învățat să controleze această frică.

„Nu vreau să mă gândesc constant la frici, nu cred că ele ne întăresc sau ne fac să creștem ca oameni. Dacă aș fi stat să analizez totul foarte tare, probabil nu aș fi revenit la muncă atât de rapid sau nu am fi făcut al treilea copil cât ceilalți doi sunt încă mici. Da, mi-e frică să nu pățească ceva familia noastră, părinții sau oamenii apropiați. Dar chiar și această frică am învățat în ultimul an să o controlez.”, a declarat Adela Popescu pentru sursa citată anterior.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoarea TV, despre secretul unei relații longevive

Pe de altă parte, în cadrul aceluiași interviu, Adela Popescu a mai vorbit și despre căsnicia sa cu Radu Vâlcan, dar și despre secretul unei relații logevive. Vedeta a precizat că atât ea, cât și partenerul ei, sunt naturali unul față de celălalt și mai mult decât atât, cei doi soți se cunosc foarte bine.

Totodată, blondina a mai precizat că nu este deloc ușor ca ambii parteneri să aibă meserii care necesită plecarea de acasă, însă în relația lor există înțelegere și de fiecare dată merg mai departe.

„Suntem noi înșine. Am învățat să ne cunoaștem atât de bine, încât nu mai este nevoie să spunem unele lucruri. Ne acceptăm și cu bune, și cu rele. Și mergem împreună mai departe. Nu este ușor nici măcar că avem meserii care ne cer să plecăm de acasă, în cazul lui Radu, chiar pe un alt continent, sau că suntem mereu expuși. Dar totul face parte din farmecul vieții.”, a mai spus Adela Popescu pentru aceeași sursă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]