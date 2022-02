Adela Popescu, anunț important, în direct: „E mare lucru pentru mine”. Prezentatoarea TV și-a luat fanii prin surprindere

In articol:

Soția lui Radu Vâlcan păstrează mereu legătura cu fanii și totdeauna îi ține la curent pe admiratorii ei cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Mai mult decât atât, vedeta împărtășește toate planurile pe care le are cu oamenii care o iubesc, iar recent, în direct la TV, a făcut un anunț.

Deși momentan se află în izolare, din cauza infecției cu COVID-19, Adela Popescu a intrat live de acasă, pentru a povesti ce are de gând să facă.

Adela Popescu: „Am făcut un lucru foarte important”

Blondina se numără printre cele mai sinceră persoane publice din showbiz-ul românesc, așa că de fiecare dată când are ocazia, vedeta nu se dă înlături din a povesti ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu fanii chiar și planurile pe care le are.

Așadar, deși nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, Adela Popescu a mărturisit că vrea să înceapă să meargă la sală și ca un prim pas, vedeta s-a interesat deja la o prietenă despre acest subiect, întrebând-o unde merge pentru a face sport.

„Am făcut un lucru foarte important zilele astea. Am sunat o prietenă şi am întrebat-o la ce sala este. Este un pas mare pentru mine! O să fac un studiu de piaţă şi o să iau decizia. Vă anunţ! E mare lucru pentru mine. Niciodată nu am făcut asta.”, a mărturisit Adela Popescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Care este starea de sănătate a Adelei Popescu, după ce a fost confrimată pozitiv cu COVID-19

Adela Popescu a fost confirmată pozitiv cu COVID-19, iar din acest motiv, prezentatoarea TV nu a mai fost prezentă la emisiune, fanii îngrijorându-se pentru ea. Așadar, vedeta a intrat în direct pentru a-și liniști fanii, explicând că se simte mai bine față de data trecută când a avut COVID.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, în emisiunea pe care o prezintă în mod normal, vedeta a stat de vorbă cu Cabral, cel care a rămas în locul Adelei, spunându-i că și-a dorit foarte tare ca el să prezinte emisiunea în locul ei.

„Am două teste pozitive. Mă simt mai bine decât data trecută. Îmi curge nasul și gâtul mă doare. Nu sunt daună totală. Îți mulțumesc foarte mult că ești acolo în platou. Mi-am dorit foarte mult să vii tu. I-am spus și Andreei asta”, a anunțat Adela Popescu.