„Mi s-a pus pata pe el” Theo Rose a dezvăluit cine a fost, de fapt, prima ei iubire adevărată! Nu, nu e Alex Leonte

Theo Rose este o fire pasională, care pune întotdeauna dragostea pe primul loc. Primul fior al dragostei l-a simit la vârsta de 18 ani și, atunci când se aștepta mai puțin, s-a îndrăgostit de un tânăr căruia nu i-ar fi dat nicio șansă inițial.

În cadrul unui podcast la care a fost invitată, Theo Rose a vorbit inclusiv despre iubire și despre emoționantele momente în care s-a îndrăgostit pentru prima dată cu adevărat. Pe vremea aceea avea 18 ani și se iubea cu un tânăr de etnie rromă, care locuia într-o altă zonă a țării față de ea. Datele inițiale pe care le avea despre tânăr, mai cu seamă distanța care era între ei, nu le-ar fi dat nicio șansă de reușită, așa că Theo Rose nu i-a acordat prea multă atenție. Întâmplarea face ca artista să se îndrăgostească fix de cel despre care spunea că nu ar fi posibil să formeze un cuplu.

Theo Rose, despre prima mare iubire

Mulți ar fi crezut că prima mare dragoste a artistei a fost Alex Leonte, însă se pare că nu este așa. Artista a povestit că nu se aștepta să se îndrăgostească de tânăr. Chiar dacă relația lor nu a fost una de viitor, cântăreața nu poate uita perioada în care a fost îndrăgostită nebunește.

„Prima dragoste adevărată a cam fost pe la 18 ani. Am cunoscut un băiat, un țigan din Timișoara și mi s-a pus pata pe el rău de tot. Bine, nu am luat în considerare chestia asta prima dată. Nu m-am gândit că o să fie asta iubirea tinereții mele. Chiar nu m-am gândit la asta! Am zis: cine e mă ăsta? Nu are cum să îmi placă mie de ăsta.” a mărturisit Theo Rose.

Theo Rose este într-o relație cu Anghel Damian

După mai mulți ani în care au format un cuplu foarte apreciat, relația dintre Theo Rose și Alex Leonte a ajuns la final în urmă cu câteva luni. Cei doi s-au despărțit într-un mod foarte discret, iar artista și-a refăcut viața alături de Anghel Damian, regizorul filmului pentru care ea filmează de ceva vreme.

„Eu mai degrabă am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele. Că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea.” a spus Theo Rose în urmă cu câteva săptămâni